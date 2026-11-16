Resumen para apurados
- El papa León XIV fue golpeado este lunes por un rosario arrojado por un fiel que buscaba saludarlo en el papamóvil en Lima, Perú, sin sufrir lesiones que alteraran su agenda.
- El hecho ocurrió ante 1,5 millones de fieles en el cierre de su gira sudamericana de 12 días, realizada apenas un mes después de haber sido operado por un cáncer de pulmón.
- La masiva convocatoria y su activa agenda en el país donde residió 20 años consolidan su liderazgo pastoral y disipan dudas sobre su estado de salud para sus próximas misiones.
El papa León XIV recibió el impacto de un objeto lanzado por un fiel mientras recorría en el papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú. El episodio quedó registrado en videos difundidos por El Comercio, en los que se observa al Pontífice hacer una mueca, llevarse la mano al rostro y continuar su camino.
Según una fotografía de la agencia AFP, el objeto habría sido un rosario arrojado por una de las personas que se acercaron para saludarlo. Es habitual que los fieles lancen rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros elementos hacia el vehículo papal. León XIV suele sorprender por sus rápidos reflejos para atraparlos.
Hasta el momento, no hubo información oficial sobre posibles lesiones. Incluso, metros después del incidente, el Papa recibió y cargó a un bebé que le acercaron los asistentes, antes de dirigirse al lugar donde celebraría la santa misa. Las actividades litúrgicas continuaron según lo previsto.
La despedida de León XIV de Sudamérica
El episodio ocurrió durante la última jornada de la gira de León XIV por Sudamérica, que concluyó este lunes en Perú. El viaje, que también incluyó Uruguay y la Argentina, se extendió durante 12 días y disipó las dudas sobre su recuperación después de una cirugía por cáncer de pulmón. A sus 71 años, el Pontífice afrontó una agenda exigente, apenas un mes después de la intervención.
Perú tiene un significado especial para León XIV: vivió allí casi dos décadas y obtuvo la nacionalidad. En su último día de visita, comenzó la jornada en un hogar de ancianos de Callao, el puerto vecino a Lima, donde denunció los maltratos que suele sufrir este grupo vulnerable.
“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.
Luego se trasladó a la Base Aérea Las Palmas para presidir su última misa multitudinaria. Según informó el Vaticano, 1,5 millones de personas aclamaron su llegada en el papamóvil. Muchos fieles habían comenzado a acercarse desde la víspera y algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos para conseguir un lugar.
“Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, expresó a la agencia AFP Hugo Dávila, un profesor de 54 años que esperaba su llegada.
Durante la homilía, León XIV destacó su cercanía con el pueblo peruano y lo exhortó a continuar con la misión de difundir la palabra de Dios.
“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó.
También honró la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo y su ejemplo de vida en relación con la Iglesia, reconociendo a todos los fieles como un solo cuerpo. Además, destacó a santos como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano.
“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, concluyó ante la multitud.