La despedida de León XIV de Sudamérica

El episodio ocurrió durante la última jornada de la gira de León XIV por Sudamérica, que concluyó este lunes en Perú. El viaje, que también incluyó Uruguay y la Argentina, se extendió durante 12 días y disipó las dudas sobre su recuperación después de una cirugía por cáncer de pulmón. A sus 71 años, el Pontífice afrontó una agenda exigente, apenas un mes después de la intervención.