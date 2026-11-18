La visita de la Selección argentina a Córdoba dejó una imagen que trascendió lo deportivo. En medio del entusiasmo de los hinchas que se acercaron para saludar a los futbolistas, Nico Paz protagonizó una escena que despertó sonrisas y se volvió viral en las redes sociales: una mujer le entregó una bebé y el mediocampista la sostuvo en brazos para que pudieran fotografiarse juntos.