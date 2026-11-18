Nico Paz protagonizó una tierna escena en Córdoba y las redes lo compararon con el papa León XIV
El futbolista de la Selección argentina protagonizó un momento tan inesperado como tierno durante el encuentro con los hinchas. La escena recordó a los gestos del Sumo Pontífice con los niños y rápidamente generó comentarios en las redes sociales.
Resumen para apurados
- Nico Paz se volvió viral tras alzar a una bebé en brazos a pedido de una hincha durante la visita de la Selección argentina a Córdoba para saludar al público.
- El plantel de Scaloni firmaba autógrafos frente a las vallas cuando una mujer le acercó a la niña; la pose del jugador generó comparaciones humorísticas en redes sociales.
- El episodio afianza la cercanía y empatía de Nico Paz con el público argentino, consolidándolo como una de las jóvenes figuras más queridas del recambio generacional.
La visita de la Selección argentina a Córdoba dejó una imagen que trascendió lo deportivo. En medio del entusiasmo de los hinchas que se acercaron para saludar a los futbolistas, Nico Paz protagonizó una escena que despertó sonrisas y se volvió viral en las redes sociales: una mujer le entregó una bebé y el mediocampista la sostuvo en brazos para que pudieran fotografiarse juntos.
El episodio ocurrió durante el contacto del plantel de Lionel Scaloni con el público. Los jugadores se acercaron a las vallas para firmar camisetas, sacarse fotos y devolver el cariño de los simpatizantes que aguardaban su llegada.
En ese contexto, una mujer mayor que llevaba a una pequeña vestida de rosa llamó la atención del futbolista y se la acercó. Paz no dudó en recibirla y posó con la niña mientras decenas de personas registraban el momento con sus teléfonos celulares.
La comparación con el papa León XIV que desató las bromas
La postal tuvo un detalle que no pasó inadvertido para quienes presenciaron la escena: la manera en que Nico Paz sostuvo a la bebé recordó a las imágenes del papa León XIV cuando recibe a los chicos durante sus encuentros con los fieles.
La comparación con el Sumo Pontífice se convirtió rápidamente en uno de los comentarios que acompañaron la difusión del video. La naturalidad del futbolista y la sonrisa de los hinchas terminaron de darle un tono especial al episodio.
Después de permanecer unos segundos con la pequeña en brazos, el jugador se la devolvió a la mujer entre risas y aplausos. Luego continuó con la recorrida para saludar a los simpatizantes antes de regresar junto al resto de sus compañeros.
Nico Paz, una de las figuras de la Selección argentina
El mediocampista, nacido en España y actual jugador del Como de Italia, atraviesa una etapa de crecimiento en su carrera y se consolidó como uno de los nombres jóvenes que generan expectativa en el seleccionado argentino.
Esta vez, sin embargo, no fueron sus actuaciones dentro de la cancha las que lo pusieron en el centro de la escena. Una fotografía espontánea con una bebé, durante el encuentro con los hinchas en Córdoba, alcanzó para convertirlo en protagonista de uno de los momentos más comentados de la jornada.