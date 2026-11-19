Resumen para apurados
- En el Business Summit NOA en Tucumán, Santiago Blaquier afirmó que las empresas deben sobrevivir a sus fundadores para reducir la vulnerabilidad y ser de clase mundial.
- Tras adquirir los ingenios Concepción, La Corona y La Trinidad en un año, el grupo impulsa un nuevo estilo de gestión y cultura unificada basada en el talento local.
- El grupo prevé producir 650.000 toneladas de azúcar y capacitará personal en Guatemala para elevar la eficiencia operativa y asegurar la sustentabilidad del negocio.
En menos de un año, convulsionó no sólo a la industria azucarera, sino que -poco a poco- va imponiendo un estilo de management que en esta parte de la Argentina no es frecuente. Santiago Blaquier, propietario de Ingenios de Tucumán, está convencido que los tres ingenios que adquirió (Concepción, La Corona y el último La Trinidad) pueden ser de clase mundial en tanto y en cuanto se establezca un plan dentro de la organización del grupo, alineando la cultura organizacional. Blaquier expuso en el marco del Business Summit NOA, organizado por LA GACETA y por el Estudio López Cruz & Co, que se realizó en el espacio Alterview de Alterpoint en Yerba Buena.
El industrial azucarero compartió el panel referido a Gobernanza+Personas junto con Augusto Garaventa, asesor de directorios, Estrategia, personas y cultura y gobierno corporativo, bajo la moderación de Eduardo Braun, Sr. Advisor y Conference Chair del Global Peter Drucker Forum.
"Creo que el éxito de una organización pasa porque pueda sobrevivir sin su fundador", indicó Blaquier. Y aludió al Barómetro Empresarial NOA presentado en la cumbre. "Escuché que un alto porcentaje de las empresas depende de una o dos personas. Eso hace muy vulnerable a la organización. El objetivo es que ese empresario trate de que su compañía no sea tan vulnerable", subrayó.
Al hablar de las fábricas que están dentro de Ingenios de Tucumán, el industrial expresó que hay una necesidad de consolidar una estructura organizacional funcional. "No hay negocios buenos, como tampoco negocios malos. Hay estructuras bien manejadas y estructuras mal manejadas. La diferencia está en la gente, en el talento", resaltó. Ese es un diferencial por el que asumió la conducción de varios establecimientos. El ejecutivo resaltó la potencialidad de la metalmecánica local, a la que tildó de clase mundial y que no le costó, como preveía, el armado del management, por el capital humano con el que se encontró en la provincia. Como desafío, priorizó la generación de una cultura organizacioal común entre los tres ingenios, aún cuando cada uno de los establecimientos conserven su impronta, pero siempre alineados a los objetivos del grupo, con los mismos principios, normas y valores. En ese sentido, desde el punto de vista productivo, consideró que la sinergia puede desembocar en una producción de 650.000 toneladas de azúcar equivalente, de las cuales 200.000 tienen destino de exportación y otras 230.000 pueden abastecer al mercado interno. "Me pongo frente a una compañía en la que las cosas se hacen de clase mundial. Por eso estoy contento con el equipo", fundamentó.
Garaventa contribuyó con el alineamiento de esos equipos. Y, durante su intervención en el panel, expresó que las primeras acciones se relacionaron con la cultura organizacional, la productividad, la competitividad y la seguridad en el trabajo. "Todo esto se va interrelacionando en el tiempo y no es que uno está sobre otro, sino que hay que generar la capacidad de integrarlas para tener un solo grupo con tres ingenios y una misma cultura", señaló. Esto optimizará la productividad y le dará una mayor sustentabilidad al negocio. Para que eso sea posible, continuó Garaventa, es imprescindible instalar en el grupo el concepto de objetivos compartidos.
La tarea de capacitación para elevar el nivel de los ingenios no se agotará con la zafra. En ese sentido, Blaquier anunció que enviará equipos tucumanos para que analicen la eficiencia de los ingenios y de la tecnología aplicada por el Grupo Magdalena, de Guatemala, justo cuando esa organización arranca la temporada.