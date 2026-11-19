Al hablar de las fábricas que están dentro de Ingenios de Tucumán, el industrial expresó que hay una necesidad de consolidar una estructura organizacional funcional. "No hay negocios buenos, como tampoco negocios malos. Hay estructuras bien manejadas y estructuras mal manejadas. La diferencia está en la gente, en el talento", resaltó. Ese es un diferencial por el que asumió la conducción de varios establecimientos. El ejecutivo resaltó la potencialidad de la metalmecánica local, a la que tildó de clase mundial y que no le costó, como preveía, el armado del management, por el capital humano con el que se encontró en la provincia. Como desafío, priorizó la generación de una cultura organizacioal común entre los tres ingenios, aún cuando cada uno de los establecimientos conserven su impronta, pero siempre alineados a los objetivos del grupo, con los mismos principios, normas y valores. En ese sentido, desde el punto de vista productivo, consideró que la sinergia puede desembocar en una producción de 650.000 toneladas de azúcar equivalente, de las cuales 200.000 tienen destino de exportación y otras 230.000 pueden abastecer al mercado interno. "Me pongo frente a una compañía en la que las cosas se hacen de clase mundial. Por eso estoy contento con el equipo", fundamentó.