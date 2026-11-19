La presidenta de IRAM y fundadora de Red MIA analizó el crítico presente fabril. Advirtió que las pymes deben asociarse en clústeres para integrar las cadenas de valor de la minería y la energía.
Resumen para apurados
- En el Business Summit NOA, Irini Wentinck afirmó que incluir mujeres en la industria es vital para la competitividad y el talento ante la crisis fabril.
- Durante una entrevista, la titular de IRAM y Red MIA analizó la difícil coyuntura manufacturera y la necesidad de modernizar las estructuras productivas.
- Wentinck advirtió que las pymes deberán unirse en clústeres para integrarse con éxito a las cadenas de valor estratégicas de la minería y la energía.
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La presidenta de IRAM -primera mujer en asumir ese cargo en 90 años de historia- y fundadora de la Red Mujeres en la Industria Argentina (MIA), Irini Wentinck, encabezó el bloque de Gobernanza y Personas del Business Summit NOA 2026, organizado por LA GACETA y López Cruz & Co. en AlterPoint. Entrevistada por Carolina Servetto, la dirigente trazó un diagnóstico crudo sobre la apertura comercial y convocó a los empresarios del norte a abandonar el trabajo aislado para construir redes asociativas con estándares globales.
Al analizar el escenario de la economía a dos velocidades, Wentinck advirtió que mientras sectores como la minería y la energía traccionan, gran parte del entramado fabril opera en "modo supervivencia" con niveles de actividad similares a los de la pandemia. Frente a una matriz donde más del 95% de las firmas son pymes, subrayó que la única salida para integrar grandes cadenas de valor y competir en un mercado abierto radica en una "mesa de cinco patas": eficiencia, productividad, calidad, tecnología y talento. En ese sentido, llamó a abandonar la lógica defensiva para trabajar de forma asociativa en clústeres y grupos exportadores, señalando que en el NOA "las empresas comunicadas entre sí tienen una ventaja respecto de otras que vienen de afuera", porque "es mucho más fuerte el poder de todos juntos que el de cada uno por separado".
El rol de las mujeres
Uno de los pasajes más incisivos de su exposición estuvo dedicado a la escasez de capital humano y al rol femenino en las fábricas. La dirigente reveló que, aunque más del 60% de los egresados universitarios del país son mujeres, su participación en la industria, la minería y la energía sigue siendo muy baja por barreras culturales que habitan dentro de las propias compañías. "Ya no es solo una agenda de igualdad de derechos, ahora es un tema de competitividad: en la Argentina el talento viene en formato femenino y masculino, y si no gestionamos ese cambio cultural nos vamos a perder una oportunidad enorme", sentenció, al tiempo que instó a las firmas a abrir sus puertas a prácticas profesionalizantes para paliar el déficit de ingenieros y técnicos.
En el plano de la gobernanza, Wentinck definió a las normas técnicas internacionales como "conocimiento concentrado por consenso" y una "llave maestra" para que las empresas argentinas se vuelvan de clase mundial. Expuso un dato contundente sobre la brecha de profesionalización local: de las 600.000 empresas que existen en la Argentina, apenas alrededor de 10.000 cuentan con algún sistema de gestión certificado, por lo que fijó como meta de su gestión al frente de IRAM duplicar esa cifra "para poder jugar en primera".Hacia el cierre, compartió la motivación personal que la llevó a involucrarse en la vida institucional, recordando el dolor de ver emigrar a los hijos de sus amigos por falta de oportunidades y la necesidad de que el empresariado participe en la construcción colectiva para evitar que el país "eyecte a las nuevas generaciones". Tras mencionar que como madre de cuatro hijos siente la responsabilidad de transformar el entorno productivo desde las cámaras y las organizaciones, cerró con una enseñanza familiar heredada de su abuelo holandés: "En esta familia hay una sola frase que no se puede decir, y es 'no se puede'".