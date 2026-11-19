En el plano de la gobernanza, Wentinck definió a las normas técnicas internacionales como "conocimiento concentrado por consenso" y una "llave maestra" para que las empresas argentinas se vuelvan de clase mundial. Expuso un dato contundente sobre la brecha de profesionalización local: de las 600.000 empresas que existen en la Argentina, apenas alrededor de 10.000 cuentan con algún sistema de gestión certificado, por lo que fijó como meta de su gestión al frente de IRAM duplicar esa cifra "para poder jugar en primera".Hacia el cierre, compartió la motivación personal que la llevó a involucrarse en la vida institucional, recordando el dolor de ver emigrar a los hijos de sus amigos por falta de oportunidades y la necesidad de que el empresariado participe en la construcción colectiva para evitar que el país "eyecte a las nuevas generaciones". Tras mencionar que como madre de cuatro hijos siente la responsabilidad de transformar el entorno productivo desde las cámaras y las organizaciones, cerró con una enseñanza familiar heredada de su abuelo holandés: "En esta familia hay una sola frase que no se puede decir, y es 'no se puede'".