Al bajar el análisis al plano corporativo, Pussetto advirtió que el uso básico de herramientas conversacionales representa apenas una fracción mínima del potencial real, ya que el verdadero salto de rentabilidad surge de algoritmos aplicados a la gestión de inventarios, pronósticos de demanda en tiempo real y precios dinámicos. Sin embargo, cuestionó la obsesión de muchas compañías locales por implementar inteligencia artificial únicamente para recortar gastos en contextos difíciles, señalando que el foco debería estar puesto en ampliar el tamaño del negocio y diseñar nuevos productos, como ya ocurre con los gemelos digitales en la industria farmacéutica y la salud.En ese sentido, lanzó una advertencia concreta contra el "frenesí" por incorporar tecnología sin un rumbo claro y recomendó a los líderes empresarios no apurarse antes de ordenar y automatizar internamente sus negocios. Pussetto remarcó que aplicar soluciones aisladas sin atarlas a la estrategia general de la compañía conduce a perder tiempo y dinero, sobre todo cuando medir el retorno de la inversión en áreas como el marketing resulta complejo frente a las múltiples variables que alteran el mercado.