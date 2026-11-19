El consultor y profesor de Economía analizó el fenómeno en el encuentro organizado por LA GACETA y López Cruz & Co. Citó estimaciones de McKinsey que proyectan un aporte de U$S 17.000 millones al PBI nacional y pidió a las empresas ordenar sus procesos antes de invertir.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el economista Lucas Pussetto afirmó hoy en el Business Summit NOA que la IA automatiza tareas sin destruir empleos, siendo clave para reactivar la economía argentina.
- Ante un estancamiento productivo de 15 años, el especialista citó que la IA podría aportar U$S 17.000 millones al PBI y pidió a las empresas ordenar procesos antes de invertir.
- Proyectó un escenario de bifurcación entre firmas ganadoras y perdedoras, destacando que el país tiene el capital humano necesario para capitalizar este avance tecnológico.
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Con un auditorio colmado en AlterPoint, el consultor y profesor de Economía Lucas Pussetto encabezó el bloque de Tecnología del Business Summit NOA 2026, el encuentro organizado por LA GACETA y López Cruz & Co. Durante su conferencia titulada "IA aplicada: liderar y decidir en la era de la inteligencia artificial", el especialista propuso correr la mirada de la coyuntura diaria para entender cómo estas herramientas pueden destrabar el estancamiento productivo de la Argentina.
Para dimensionar el fenómeno frente a los empresarios y directivos presentes, Pussetto partió de un diagnóstico contundente: la economía argentina lleva 15 años sin crecer y arrastra un problema estructural de productividad estancada, una realidad que calificó como "aterradora" y que un reciente informe del Indec volvió a poner sobre la mesa. Frente a este escenario, sostuvo que la inteligencia artificial representa una oportunidad "caída del cielo" para saltar etapas históricas, citando un estudio de la consultora McKinsey que estima que esta tecnología podría generarle al país un valor agregado de 17.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 3% del Producto Interno Bruto.
El disertante desarmó uno de los principales temores que rodean a la transformación digital al asegurar que los datos internacionales desmienten una destrucción masiva de puestos de trabajo, poniendo como ejemplo el 4,2% de desempleo en Estados Unidos, considerado pleno empleo. Explicó que la clave radica en distinguir entre puesto laboral y tarea: la tecnología automatiza funciones específicas dentro de una ocupación, pero el mecanismo económico de la "destrucción creativa" termina generando más empleos de los que reemplaza. Además, ubicó a la Argentina en un cuadrante favorable frente a otros países emergentes, dado que cuenta con un nivel de preparación en capital humano e infraestructura digital que le permite capitalizar esta ola si evita las sobrerregulaciones económicas del Estado.
Al bajar el análisis al plano corporativo, Pussetto advirtió que el uso básico de herramientas conversacionales representa apenas una fracción mínima del potencial real, ya que el verdadero salto de rentabilidad surge de algoritmos aplicados a la gestión de inventarios, pronósticos de demanda en tiempo real y precios dinámicos. Sin embargo, cuestionó la obsesión de muchas compañías locales por implementar inteligencia artificial únicamente para recortar gastos en contextos difíciles, señalando que el foco debería estar puesto en ampliar el tamaño del negocio y diseñar nuevos productos, como ya ocurre con los gemelos digitales en la industria farmacéutica y la salud.En ese sentido, lanzó una advertencia concreta contra el "frenesí" por incorporar tecnología sin un rumbo claro y recomendó a los líderes empresarios no apurarse antes de ordenar y automatizar internamente sus negocios. Pussetto remarcó que aplicar soluciones aisladas sin atarlas a la estrategia general de la compañía conduce a perder tiempo y dinero, sobre todo cuando medir el retorno de la inversión en áreas como el marketing resulta complejo frente a las múltiples variables que alteran el mercado.
Hacia el cierre de su presentación, el economista instó a los ejecutivos a observar cómo los algoritmos están reconfigurando tanto la oferta -con el riesgo de mercados concentrados en pocos actores que mueven primero- como los hábitos de consumo. Concluyó planteando tres futuros posibles para esta transición: un ideal de complementación entre humanos y máquinas, un extremo de disrupción total donde pierde sentido el concepto de escasez, y un escenario intermedio de bifurcación que divide a las economías y empresas entre ganadoras y perdedoras, al que señaló hoy como el más probable.