Por último, Marengo dedicó un capítulo especial al posicionamiento regional y cuestionó la visión "miope" de las provincias cordilleranas que intentan imponer leyes de compre local cuando les resultará imposible autoabastecerse frente a la magnitud de los proyectos de cobre y litio. Destacó que Tucumán concentra cerca del 40% de la oferta laboral y casi el 60% de la industria del NOA, una base clave para replicar como proveedora de servicios, alimentos y metalmecánica el rol que supo tener durante la operación de Bajo de la Alumbrera, aunque advirtió que esa ventaja debe acompañarse con profesionalización, logística e incentivos impositivos.En esa misma línea, instó al empresariado local a ampliar su horizonte más allá de la región y mirar hacia la cuenca neuquina, recordando que las petroleras hoy buscan proveedores industriales en Córdoba y Santa Fe porque Vaca Muerta no da abasto, y hasta viajan a Tucumán a reclutar ingenieros ante la escasez de profesionales.