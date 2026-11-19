El economista jefe y socio de BlackTORO Wealth Asset Management explicó por qué la actividad está estancada en niveles récord pero con márgenes estrechos. Pidió al Banco Central intervenir si sube la demanda de divisas y descartó saltos cambiarios en enero.
Resumen para apurados
- En el Business Summit NOA, el economista Fernando Marengo afirmó que terminó el negocio de la inflación y que la rentabilidad hoy exige ganar eficiencia interna.
- El cambio responde a la apertura económica y la baja inflacionaria, lo que terminó con la especulación cambiaria y generó una brecha entre sectores competitivos y rezagados.
- Hacia adelante, descartó una devaluación en enero, advirtió sobre la incertidumbre electoral hacia 2027 e instó al Banco Central a intervenir para contener el tipo de cambio.
El economista jefe y socio de BlackTORO Wealth Asset Management, Fernando Marengo, protagonizó el tramo central del eje de Economía del Business Summit NOA 2026, el encuentro organizado por LA GACETA y López Cruz & Co. en AlterPoint. En una entrevista mano a mano con el periodista Marcelo Aguaysol, el analista trazó una radiografía cruda del presente argentino: aseguró que se terminó la era de hacer negocios financieros al calor de la inflación y advirtió que las empresas enfrentan un cambio de matriz productiva donde la supervivencia depende exclusivamente de ganar eficiencia puertas adentro.
Para explicar por qué la economía crece a dos velocidades, Marengo sostuvo que el país atraviesa dos shocks simultáneos: el paso de décadas de sustitución de importaciones hacia una apertura al mundo, y el desplome de la inflación desde el 280% interanual de mayo de 2024 hasta la zona del 30%. Según precisó, durante los últimos 20 años la rentabilidad empresarial se construía tomando créditos en pesos a tasa fija para acumular mercadería importada al dólar oficial, dejando que la suba de precios licuara deudas y salarios. Con ese esquema agotado, la economía muestra un nivel de actividad agregado en máximos históricos pero sumamente heterogéneo, donde sectores como la minería, la energía y el agro traccionan hacia arriba mientras que la construcción, el comercio y las industrias sustitutivas -como el calzado, el plástico, el caucho y la textil- sufren caídas severas y un fuerte achicamiento de márgenes.
Las categorías
Frente a este escenario, el economista dividió al entramado empresarial argentino en tres categorías: las firmas que ya son productivas y rentables; aquellas que tienen potencial pero hoy frenan inversiones por temor al futuro; y un tercer grupo que nunca fue eficiente y solo subsistía gracias al cierre de la economía y la bicicleta financiera. Subrayó que en la Argentina reapareció una palabra olvidada durante dos décadas -productividad- y descartó que un eventual "plan platita" preelectoral pueda resolver la situación, ya que el Gobierno no resignará el superávit fiscal y cualquier impulso al consumo seguirá chocando contra márgenes estrechos y sectores divergentes.
Uno de los tramos más contundentes de su análisis apuntó a la incertidumbre política de cara al próximo año y a la lectura que hacen los inversores sobre el calendario electoral. Marengo reveló que el mercado presenta un quiebre discreto marcado por el 10 de diciembre de 2027: mientras un bono argentino que vence antes de los comicios rinde un 10%, otro título con vencimiento posterior exige una tasa implícita del 30% anual para el segundo tramo. Explicó que, aunque los fundamentos actuales son sólidos -con superávit fiscal y una deuda de mercado de apenas 18 puntos del PBI-, el peso histórico de nueve reestructuraciones de deuda lleva al mercado a desconfiar de la continuidad del rumbo una vez superadas las urnas.
Al proyectar la dinámica cambiaria para los próximos meses, advirtió que si bien habrá una mayor oferta de divisas proveniente del campo, la minería y la energía, el temor electoral impulsará la demanda de cobertura y llevará a los exportadores a retener liquidaciones. En ese punto, consideró indispensable que el Banco Central utilice su poder de fuego para intervenir y evitar que el tipo de cambio escale hasta el techo de la banda -ubicado un 25% por encima-, ya que una depreciación de esa magnitud aceleraría la inflación y haría móvil el propio límite cambiario. No obstante, llevó tranquilidad respecto del corto plazo al descartar de plano un salto brusco del dólar durante el próximo enero, argumentando que el oficialismo sabe que una devaluación licuaría de inmediato su capital político.
La situacion de Tucumán
Por último, Marengo dedicó un capítulo especial al posicionamiento regional y cuestionó la visión "miope" de las provincias cordilleranas que intentan imponer leyes de compre local cuando les resultará imposible autoabastecerse frente a la magnitud de los proyectos de cobre y litio. Destacó que Tucumán concentra cerca del 40% de la oferta laboral y casi el 60% de la industria del NOA, una base clave para replicar como proveedora de servicios, alimentos y metalmecánica el rol que supo tener durante la operación de Bajo de la Alumbrera, aunque advirtió que esa ventaja debe acompañarse con profesionalización, logística e incentivos impositivos.En esa misma línea, instó al empresariado local a ampliar su horizonte más allá de la región y mirar hacia la cuenca neuquina, recordando que las petroleras hoy buscan proveedores industriales en Córdoba y Santa Fe porque Vaca Muerta no da abasto, y hasta viajan a Tucumán a reclutar ingenieros ante la escasez de profesionales.
Como cierre, recomendó a los hombres de negocios evitar atajos, actuar con prudencia frente a la incertidumbre y enfocarse en mejorar la producción y comercialización interna, resumiendo su mensaje en una máxima para el nuevo ciclo económico: dejar de esperar soluciones del Estado y ponerse a trabajar en la eficiencia propia.