Un libro sobre Argentino del Valle Larrabure será presentado hoy durante un acto que incluirá el descubrimiento de una placa en homenaje al militar. “Larrabure. Voces para el reencuentro”, de José Luis Figueroa, propone recuperar su historia desde “la verdad, el perdón y la posibilidad de un reencuentro entre los argentinos”.
La presentación será a las 19, en el colegio Tulio García Fernández (avenida Mitre 302). La actividad es organizada por la familia y la Asociación de Amigos del Siervo de Dios Argentino del Valle Larrabure.
El libro plantea si la Argentina puede transformar una herida por el dolor en una posibilidad de encuentro, “sin odio y sin violencia”. Para eso reúne cartas, testimonios y reflexiones y toma como eje la idea del perdón.
La publicación se inscribe en la causa que busca llevar a Larrabure a los altares. La familia impulsa ante la Iglesia el proceso de beatificación y canonización y reúne elementos que serán presentados ante el Vaticano.
El antecedente fue otro libro. En marzo de 2024, el historiador Sebastián Miranda presentó “Argentino del Valle Larrabure: mártir de Dios y de la Patria”, en el Círculo Militar de Buenos Aires. La obra fue anunciada entonces como parte de las pruebas para avanzar en la canonización.
Cartas a su familia
Larrabure fue secuestrado por el ERP y permaneció 372 días cautivo en un pozo. Fue asesinado en agosto de 1975. Durante el cautiverio escribió cartas a su familia en las que pidió que no odiaran a sus captores.
Ahora, el libro retoma esa historia desde la idea del reencuentro y el perdón. La invitación incorpora una frase atribuida al papa León XIV sobre un perdón que se ofrece primero.