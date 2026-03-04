Un documental reconstruye el asesinato del mayor Argentino del Valle Larrabure

Esta tarde, desde las 19, se proyectará en el cine del colegio Tulio, ubicado en avenida Mitre 302, el documental “El vasco nos mira desde arriba”, una pieza audiovisual de media hora que reconstruye el secuestro, el cautiverio y el asesinato del mayor Argentino del Valle Larrabure.
La obra aborda uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente argentina a partir de testimonios directos y documentos que repasan los hechos. “Una obra cinematográfica que invita a la reflexión sobre la memoria, los valores, la fe y el legado de un hombre que sigue presente en la conciencia colectiva de un pueblo”, anticipan sus creadores.
El secuestro y el cautiverio
El documental relata el secuestro del mayor Larrabure, quien era segundo jefe de la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, por parte de un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo. También reconstruye el cautiverio bajo tierra durante 372 días, el martirio sufrido en ese período y su asesinato.
La narración se sostiene en los testimonios de sus hijos Susana y Arturo Larrabure, de Jorge Fernández, ex soldado conscripto que quedó hemipléjico tras el ataque, además de amigos de la familia y militares. Participa también monseñor Santiago Olivera, promotor de la canonización del militar. En el filme se menciona que la Iglesia lo elevó a la categoría de “Siervo de Dios”.
Voces y memoria
Fernández afirmó el lunes durante el estreno del documental en el salón Lavalle del Círculo Militar que lo que se cuenta en la película “no es una leyenda” y alentó a que “la historia debe ser contada por los que la protagonizamos”.
El general retirado José Luis Figueroa sostuvo que “el documental no busca reivindicar nada, porque la guerra entre hermanos no debe reivindicarse, pero sí debe sacarse enseñanzas para proyectar el futuro”, dijo.
Dirección y producción
El autor y director es el periodista Fabián Pérez Battaglini, quien se define como “un contador de historias”. La productora es Atilia Producciones Cinematográfica y la producción correspondió a Marina Turletto.
Según se informó, el documental busca contar una versión que, de acuerdo con su director, no era conocida por él anteriormente. Además, el trabajo fue presentado como un reconocimiento a los hijos de Larrabure.
La proyección de hoy en el colegio Tulio ofrecerá al público tucumano la posibilidad de acercarse a esta reconstrucción audiovisual que propone memoria y reflexión.