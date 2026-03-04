Un documental reconstruye el asesinato del mayor Argentino del Valle Larrabure

La narración se sostiene en los testimonios de sus hijos Susana y Arturo Larrabure, de Jorge Fernández, ex soldado conscripto que quedó hemipléjico tras el ataque, además de amigos de la familia y militares. Participa también monseñor Santiago Olivera, promotor de la canonización del militar. En el filme se menciona que la Iglesia lo elevó a la categoría de “Siervo de Dios”.