Mercedes Paz, Sebastián Budeguer y Rubén Rojkés contaron cómo fueron construyendo sus negocios en el evento organizado por LA GACETA y por López Cruz & Co.
Resumen para apurados
- Líderes empresariales compartieron en Yerba Buena sus estrategias de gestión y resiliencia en el Business Summit NOA 2026 para impulsar el crecimiento corporativo regional.
- Mercedes Paz, Rubén Rojkés y Sebastián Budeguer relataron cómo enfrentaron crisis económicas, fracasos operativos y la profesionalización de sus firmas familiares.
- Los referentes coincidieron en que la ética, la adaptación al cambio y la gestión del talento resultan determinantes para la trascendencia del ecosistema de negocios del NOA.
Una empresa necesita tiempo para consolidarse en un ecosistema de negocios. Pero el camino resulta más sencillo cuando sus líderes adoptan mecanismos de acuerdos respecto de cuál es el horizonte que se persigue. En el medio pueden surgir fracasos hasta llegar al éxito. Tres referentes de empresas familiares mostraron en el Business Summit NOA, organizado por LA GACETA y por el Estudio López Cruz & Co., que el proceso de consolidación y de gobernanza tiene varias etapas hasta llegar a la consolidación del negocio. De hecho Rubén Rojkés, de la constructora Avanco, reconoció que lo importante es saber hacia dónde quiere ir y saber en qué uno puede ser más fuerte. “Hubo una época en la que compré un empaque de limones y nunca perdí tanta plata como entonces. Creí que era Diego Maradona, pero me fue muy mal; perdí dinero con una espalda (financiera) más chica que la de ahora. ¿La enseñanza? Todo se puede aprender, pero también no meterse en donde no se puede manejar el proceso”, contó el constructor, en el panel que compartió junto con Mercedes Paz (McDonald´s) y Sebastián Budeguer (Grupo Budeguer). Recordó, además, una charla con un economista amigo que le contó que, en general, gran parte de los empresarios miran la casa del otro, el auto del otro y pierden la perspectiva de lo que vienen haciendo de manera correcta. “Los fracasos sirven como experiencia, pero en cualquier actividad, lo importante es la ética en los negocios, y más en el desarrollo inmobiliario, en el que el cliente siempre trata de ver a quién está delante del negocio”, indicó Rojkés. De hecho, trajo a colación un mensaje que su padre le dejó: en los negocios te puede ir bien o te puede ir mal, pero con un buen nombre siempre volver a empezar. “Eso me quedó grabado a fuego”, reconoció.
Mercedes Paz tomó la posta y, desde su experiencia deportiva, narró que el foco para emprender es perderle el miedo al fracaso. “En mi experiencia en el tenis, llegué al puesto 28 en el mundo y las estadísticas dirán que gané 245 partidos y perdí 244. Eso muestra la cantidad de fracasos y de llantos que tuve a lo largo de mi carrera, pero aprendí a perder el miedo y a convertirlo en un aliado”, subrayó. La empresaria señaló que si algún emprendedor o empresario tiene ese miedo, es porque le importa lo que hace. “Entonces le sugiero que le saquen el jugo al fracaso y a la derrota, y no ponerla debajo de la alfombra”, puntualizó. Paz sugirió poner el foco en analizar no tanto por qué se perdió, sino por qué se ganó y tomar al fracaso como parte del proceso.
En el panel moderado por el especialista Martín López Cruz, Budeguer tomó la posta de su antecesora a la hora de hablar y le agregó una máxima que dice que la única constante en el universo es el cambio. Desde esa perspectiva, el también presidente de Fundación del Tucumán remarcó que, si bien uno tiene que ser persistente para desarrollar negocios, también es fundamental darse cuenta a tiempo cuando los resultados no son los esperados y hay que modificar la dinámica. “Si identificamos las ventajas competitivas, podemos insistir en el camino que debería llevarnos al éxito. En ese sentido, rememoro la Plegaria de la serenidad, donde se pide paciencia o aceptación de aquellas cosas que no puedo cambiar, la fuerza para poder cambiar lo que sí puedo hacerlo y la sabiduría para aceptar las cosas, seguir y esforzarse cada vez más”, indicó, dirigiendo su mirada hacia su padre, Juan José Budeguer, quien marcó el camino para el desarrollo del grupo empresarial.
Los tres testimonios de los empresarios tucumanos explicaron el lema del Business Summit NOA que se desarrolla en el espacio Alterview de Alterpoint en Yerba Buena: “Empresas que crecen; negocios que trascienden”, ante un auditorio colmado de empresarios, ejecutivos y referentes del sector privado.
Los comienzos suelen ser difíciles, tal como lo relató Rojkés, que contó a la audiencia que arrancó con un emprendimiento textil familiar y ahora consolidó una estructura inmobiliaria de la que participan tres de sus cuatro hijos. El empresario arrancó en pleno período de estabilidad durante la gestión presidencial de Carlos Menem, pero en 2001 lo agarró la crisis socioeconómica que causó una fuerte debacle en la Argentina. “Tenía mucha gente a cargo y la crisis me quitó el sueño. Decidí seguir en la construcción, pero no pensando en dólares. Si hubiese sido así, debía vivir en Nueva York. Pero me quedé en Tucumán y mi unidad fue y es el metro cuadrado, Hoy agradezco haber tomado esa decisión, ya que después vinieron muchos años buenos, con una decisión estratégica de cambiar el chips de la unidad de medida para seguir trabajando”, argumentó.
En el proceso de consolidación del negocio, las personas y el equipo son fundamentales. “En mi experiencia en McDonald´s tenemos una frase: delegar tareas, pero no dar más responsabilidades. Cada gerente tiene una decisión diaria, pero cuando se trata de aquellas que tienen que ver con el crecimiento, la tomamos junto con mi hermana Julia, que es más conservadora y yo más arriesgada. Seguimos los procedimientos y nada queda librado al azar, siguiendo el manual de instrucciones y respetarlos”, explicó. Todo esto en base a acuerdos y teniendo en cuenta a la gente. “Los que trabajan en el negocio no tienen kétchup, sino sangre y me llena de orgullo que eso suceda, porque tienen pasión y sin ella no podemos hacer nada. Es un plus”, continuó.
Budeguer, a su vez, ponderó el valor de las comunicaciones. “Eso es desafiante. A lo largo del tiempo fuimos creciendo y le damos gracias a Dios y a la visión de mi padre que, de manera constante, nos ayudó a entender las competencias para encontrarle la vuelta. Eso llevó a que el equipo de colaboradores crezca y el principal desafío fue la comunicación entre los miembros del equipo y la dirección”, expresó.