Una empresa necesita tiempo para consolidarse en un ecosistema de negocios. Pero el camino resulta más sencillo cuando sus líderes adoptan mecanismos de acuerdos respecto de cuál es el horizonte que se persigue. En el medio pueden surgir fracasos hasta llegar al éxito. Tres referentes de empresas familiares mostraron en el Business Summit NOA, organizado por LA GACETA y por el Estudio López Cruz & Co., que el proceso de consolidación y de gobernanza tiene varias etapas hasta llegar a la consolidación del negocio. De hecho Rubén Rojkés, de la constructora Avanco, reconoció que lo importante es saber hacia dónde quiere ir y saber en qué uno puede ser más fuerte. “Hubo una época en la que compré un empaque de limones y nunca perdí tanta plata como entonces. Creí que era Diego Maradona, pero me fue muy mal; perdí dinero con una espalda (financiera) más chica que la de ahora. ¿La enseñanza? Todo se puede aprender, pero también no meterse en donde no se puede manejar el proceso”, contó el constructor, en el panel que compartió junto con Mercedes Paz (McDonald´s) y Sebastián Budeguer (Grupo Budeguer). Recordó, además, una charla con un economista amigo que le contó que, en general, gran parte de los empresarios miran la casa del otro, el auto del otro y pierden la perspectiva de lo que vienen haciendo de manera correcta. “Los fracasos sirven como experiencia, pero en cualquier actividad, lo importante es la ética en los negocios, y más en el desarrollo inmobiliario, en el que el cliente siempre trata de ver a quién está delante del negocio”, indicó Rojkés. De hecho, trajo a colación un mensaje que su padre le dejó: en los negocios te puede ir bien o te puede ir mal, pero con un buen nombre siempre volver a empezar. “Eso me quedó grabado a fuego”, reconoció.