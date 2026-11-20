Definir como una propuesta solista al nuevo disco de Julieta Laso sería ignorar que junto con ella -como su mentor, motor y referente- estuvo Daniel Melingo, el músico fallecido en junio que pasó del rock pop de Los Abuelos de la Nada y Los Twist a la milonga más sentida.
En “Fabriquera” conviven tangueros de profundo corte social como Julián Centeya y Evaristo Carriego con el cantautor vasco Paxti Andión, y otros que sonarán en el recital que la cantante ofrecerá desde las 21 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550).
“Todo el álbum es sobre personas que necesitan ser redimidas. Tiene ese compromiso con quienes cometemos errores y necesitamos volvernos a parar”, le dice la artista a LA GACETA.
- ¿Cómo lo definirías?
- Es una realización muy importante para mí. Desde los 16 años, cuando escuché “Tangos bajos” por primera vez, me volví una gran admiradora del maestro Melingo, mucho antes de que imaginara siquiera ser cantora. Hoy, más de 20 años después, haber hecho un disco junto a él es un sueño. Tengo agradecimiento a la vida por haberme cruzado con semejante artista, por haber recorrido cinco años a su lado, aprendiendo todo lo que aprendí, compartiendo la música y haciendo un disco es infinito. Ademas, estoy orgullosa de este disco, como lo estaba Daniel.
- ¿En qué centraron este trabajo?
- El enfoque siempre estuvo puesto en la voz y en las voces. No solo es la mía, está la de Vicentico, de Melingo, de Celeste Torre, su compañera. Es un disco con muchas capas. Siempre me decía que era una producción hecha al óleo por lo artesanal, por el tiempo que nos tomamos en hacerlo.
- En el disco unís obras de Carriego y Centeya con un contemporáneo como el español Andión, ¿hay algo que los identifica?
- La canción de Andión es la única del disco que no pertenece a la obra de Melingo. Fue un pedido mío. Es una canción que me cantaba mi padre de chica y que me quedó marcada a fuego, como si fuera una canción fundamental en mi vida. La escuchó, le pareció preciosa y me acompañó. El resto de los temas está plagado de poesía lunfarda de escritores tremendos de nuestro país, como Carlos de la Púa, a los que Daniel les puso música. Muchas son canciones que grabó y también hay algunas inéditas. También hay canciones preciosas de Celeste, una compositora increíble y alguien fundamental en este disco.
- ¿De qué forma eligieron el repertorio?
- Melingo me dijo que hiciera una lista con los temas de su obra que más me identificaran o quisiera cantar. Era muy grande. Fuimos probando y eligiendo. Algunas que grabamos quedaron afuera, porque la idea siempre fue sacarlas más adelante. Mientras tanto, las agregué al repertorio que hacemos en vivo y que estaremos presentando en Tucumán.
- ¿Qué le aportó Melingo a tu canción?
- Le hizo trabajar mucho en la interpretación, fue un desafío. Hubo que transpirar. Correrme de ciertos vicios que tengo como cantora, buscar otros lugares, otras intenciones, intentar distintos fraseos. Es el disco en el que más he regrabado tomas y estar a su lado fue una de las experiencias más hermosas que tuve. Era un músico, un filósofo, un maestro, un brujo, un actor y una persona extraordinaria. Teníamos un vínculo muy bonito y lleno de cariño. Me sentía muy cuidada por él.
- ¿Reivindicar su legado es un desafío especial?
- Sí, es una gran responsabilidad. Era muy exigente y puntilloso para el trabajo y así quiero que suene todo. Estaré con Leandro Angeli en guitarra y con Patricio Cotella en contrabajo, quien acompaño a Melingo por 20 años. Es mucha la emoción cada vez que vamos a tocar su obra. E ir a Tucumán es una alegría; sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil y entendemos que ir a un concierto en este momento es un gran acto de amor. Lo daremos todo.