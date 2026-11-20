- La canción de Andión es la única del disco que no pertenece a la obra de Melingo. Fue un pedido mío. Es una canción que me cantaba mi padre de chica y que me quedó marcada a fuego, como si fuera una canción fundamental en mi vida. La escuchó, le pareció preciosa y me acompañó. El resto de los temas está plagado de poesía lunfarda de escritores tremendos de nuestro país, como Carlos de la Púa, a los que Daniel les puso música. Muchas son canciones que grabó y también hay algunas inéditas. También hay canciones preciosas de Celeste, una compositora increíble y alguien fundamental en este disco.