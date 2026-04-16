Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje

Julieta Laso tendrá una visita a Tucumán soñada esta noche, cuando desde las 22 se presente junto al guitarista Leandro Ángeli en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), en el debut de Feroz Produce, con localidadas agotadas.
La cantora confiesa a LA GACETA que disfruta de la definición de ser dueña de un “estilo salvaje y profundo”, en un recorrido por distintos estilos del folclore latinoamericano y del tango argentino que le valieron ser distinguida por la Legislatura Porteña como Persona Destacada de la Cultura.
El show servirá para desplegar los temas de su último disco, “Pata de perra” (producido por el chileno Aldo Macha Asenjo), más un repaso a canciones de sus anteriores cinco álbumes editados y algún anticipo de “Fabriquera”, lo que se viene este año de la mano de Daniel Melingo. Interpretará tangos, valses, boleros y versiones del cancionero romántico.
“‘Pata de perra’ es el disco más alegre de mi trabajo solista, grabado en Chile, Buenos Aires y México. Me gusta ir cambiando, y vengo de ‘Cabeza negra’ -ganador del Gardel al mejor álbum de tango en 2023-, que es todo lo contrario, trágico y telúrico. Desde el primero, ‘Tango Rante’, cada uno es absolutamente diferente al otro, que es algo que me permite mantenerme en movimiento”, explica.
Desafío
La selección del repertorio para cada grabación o actuación es un desafío en sí mismo: “hago versiones de clásicos y de canciones nuevas de artistas contemporáneos, colegas de los que me enriquezco, porque hay mucha gente muy interesante que está haciendo cosas atractivas para los discos y para mí”. “Es importante acordarnos de que tenemos un pasado, que conocimos épocas difíciles, pero que seguimos adelante siempre”, agrega.
Laso fue cantante de la Orquesta Fernández Fierro, y por su segundo disco solista, “Martingala”, fue nominada a los Gardel como Mejor Cantante Femenina de Tango. En pandemia protagonizó el corto “Terminal Norte”, dirigida por Lucrecia Martel. Acaba de recibir el Diploma al Mérito de los Konex como solista de tango.
Por aparte, esta noche desde las 21 estarán nuevamente las milongas gratuitas en el Punto Digital del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251) y de la plaza Urquiza.