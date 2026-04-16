Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje

“‘Pata de perra’ es el disco más alegre de mi trabajo solista, grabado en Chile, Buenos Aires y México. Me gusta ir cambiando, y vengo de ‘Cabeza negra’ -ganador del Gardel al mejor álbum de tango en 2023-, que es todo lo contrario, trágico y telúrico. Desde el primero, ‘Tango Rante’, cada uno es absolutamente diferente al otro, que es algo que me permite mantenerme en movimiento”, explica.