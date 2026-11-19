Resumen para apurados
- Nico Paz fue vinculado con Manchester United tras su gran presente en el Como y la Selección Argentina, aunque actualmente no existen gestiones formales.
- El rumor creció por Fabrizio Romano, señalando que Paz y Mauricio Pochettino comparten agente, mientras Real Madrid aún conserva una opción de recompra sobre el volante.
- El jugador planea quedarse en Italia hasta junio, pero su consolidación deportiva y proyección internacional lo perfilan como protagonista del próximo mercado de pases.
El gran presente de Nico Paz en el Como de Italia y en la Selección continúa despertando interés en Europa. Esta vez, el mediapunta de 22 años quedó en el centro de los rumores del mercado de pases después de que su nombre comenzara a vincularse con el Manchester United, uno de los clubes más importantes de Inglaterra, que atraviesa un complicado momento deportivo en la Premier League.
La versión tomó fuerza a partir de un video publicado por el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano, quien planteó un escenario que podría acercar al argentino al conjunto inglés. Sin embargo, la posibilidad todavía está lejos de convertirse en una negociación concreta.
Por qué vinculan a Nico Paz con Manchester United
Según explicó Romano, la llegada de Mauricio Pochettino al banco de suplentes del Manchester United podría favorecer el interés por Paz. Uno de los factores que alimentan la especulación es que el entrenador argentino y el futbolista comparten la misma agencia de representación.
La posibilidad generó una fuerte repercusión entre los hinchas de los “Diablos Rojos”, que comenzaron a debatir en las redes sociales sobre una eventual incorporación del mediapunta. Incluso, algunos simpatizantes lo mencionaron como un posible reemplazante de Bruno Fernandes.
No obstante, Romano aclaró que actualmente no existen contactos formales entre las dirigencias del Manchester United y el Como. Además, señaló que el argentino no tiene previsto abandonar el conjunto italiano durante el mercado de pases de enero.
El Real Madrid y la situación contractual de Nico Paz
Más allá de los rumores sobre su futuro en Inglaterra, el Real Madrid continúa siendo un protagonista central en cualquier posible transferencia del futbolista.
El club español conserva una opción contractual para recuperar al mediapunta, aunque las condiciones económicas de una eventual operación deberán ser consideradas antes de cualquier movimiento.
Por ahora, el presente de Paz sigue ligado al Como, donde sus actuaciones lo consolidaron como una de las grandes apariciones del fútbol europeo. Mientras tanto, su crecimiento en la Selección Argentina también contribuye a que su nombre aparezca cada vez con mayor frecuencia en las especulaciones del mercado internacional.
La posibilidad de verlo con la camiseta del Manchester United, al menos por el momento, pertenece al terreno de los rumores.