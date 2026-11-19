El gran presente de Nico Paz en el Como de Italia y en la Selección continúa despertando interés en Europa. Esta vez, el mediapunta de 22 años quedó en el centro de los rumores del mercado de pases después de que su nombre comenzara a vincularse con el Manchester United, uno de los clubes más importantes de Inglaterra, que atraviesa un complicado momento deportivo en la Premier League.