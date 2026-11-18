Nico Paz, el goleador de la nueva Selección: sus números y la posibilidad de heredar la "10" de Messi
El mediapunta del Como lidera la tabla de goleadores de la Albiceleste después del Mundial 2026. Su doblete ante Costa Rica confirmó su protagonismo en el recambio generacional que encabeza Lionel Scaloni.
Resumen para apurados
- Nico Paz marcó dos goles en la victoria 7-0 de Argentina ante Costa Rica en Córdoba, consolidándose como máximo goleador del ciclo post-Mundial 2026.
- Con cinco tantos en los últimos amistosos, el mediapunta del Como gana terreno en el recambio generacional de Lionel Scaloni tras el retiro de Lionel Messi.
- Su rendimiento lo posiciona como fuerte candidato a heredar la histórica camiseta número 10 de cara al ciclo hacia la Copa América 2028.
La Selección empieza a encontrar nuevos protagonistas después de la despedida de Lionel Messi y uno de ellos parece dispuesto a asumir un papel central. Nico Paz se convirtió en el máximo goleador de la Albiceleste desde el Mundial 2026 y su actuación en la goleada por 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba, terminó de consolidarlo como una de las grandes figuras del recambio generacional que impulsa Lionel Scaloni.
El mediapunta del Como de Italia convirtió dos tantos en el estadio Mario Alberto Kempes y alcanzó los cinco goles en esta nueva etapa. Su primera conquista llegó después de una buena combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández, quien lo asistió de taco. Más tarde, amplió su cuenta personal con un potente derechazo.
Su crecimiento resulta todavía más significativo si se considera que había tenido una participación limitada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Durante aquella competencia fue titular únicamente frente a Jordania e ingresó desde el banco contra Argelia.
Sin embargo, desde el comienzo del nuevo ciclo, Paz disputó todos los amistosos de Argentina y convirtió frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica. Su única presentación sin goles fue la derrota ante Uruguay en La Bombonera.
Los números que convierten a Nico Paz en el goleador de la nueva Argentina
Con cinco conquistas, el futbolista de 22 años encabeza la tabla de artilleros de la etapa posterior al Mundial. Detrás aparecen Julián Álvarez, con cuatro goles; Franco Mastantuono, con tres; y Lautaro Martínez, con dos.
Más atrás figuran Cristian Romero, José Manuel López, Gianluca Prestianni, Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi y Lionel Messi, todos con una conquista.
Los números reflejan el protagonismo que adquirió Paz dentro de una Selección que busca construir nuevas sociedades ofensivas y distribuir las responsabilidades que durante años estuvieron concentradas en Messi.
¿Nico Paz será el heredero de la camiseta 10 de Messi?
La salida del capitán abrió uno de los interrogantes más importantes del nuevo ciclo: quién utilizará la histórica camiseta número 10. Durante la última fecha FIFA, el dorsal permaneció sin dueño y Paz aparece como uno de los principales candidatos para heredarlo.
De todas maneras, el mediapunta prefiere no adelantarse. "No pienso en eso. Yo lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo de juego. Es lo que más amo, jugar al fútbol", aseguró después de la goleada ante Costa Rica.
Con Scaloni al frente del seleccionado hasta 2030, el próximo gran objetivo será la Copa América 2028. Allí, el futbolista nacido en Tenerife y de raíces argentinas podría asumir un papel todavía más importante.
Por ahora, Paz responde dentro de la cancha. Sus goles, su capacidad para asociarse y su personalidad lo posicionan como uno de los nombres centrales del futuro argentino. La camiseta 10 todavía espera un nuevo dueño, pero el fútbol de la Selección ya empieza a encontrar otro conductor.