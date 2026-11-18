La Selección empieza a encontrar nuevos protagonistas después de la despedida de Lionel Messi y uno de ellos parece dispuesto a asumir un papel central. Nico Paz se convirtió en el máximo goleador de la Albiceleste desde el Mundial 2026 y su actuación en la goleada por 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba, terminó de consolidarlo como una de las grandes figuras del recambio generacional que impulsa Lionel Scaloni.