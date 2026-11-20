“Piel de mármol” se sitúa en las jornadas del 24 y el 25 de septiembre de 1904, cuando Lola Mora inauguró en Tucumán tres obras emblemáticas: los bajorrelieves de la Casa Histórica, la estatua de la Libertad en la plaza Independencia y el monumento a Juan Bautista Alberdi en la plaza Alberdi. La pieza no busca reconstruir esos acontecimientos de forma documental. “Es una construcción desde la ficción, no es una recreación histórica, por eso me permito todas las licencias posibles, imaginándola en su poderosa presencia”, explicó Cortés.