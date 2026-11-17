Hoy, 17 de noviembre, se cumplen 160 años del nacimiento de Lola Mora y, en homenaje a la célebre escultora tucumana, esta noche se estrenará oficialmente “Piel de mármol”, una obra escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés y protagonizada por Natalia Yapura. La función será a las 21 en el Espacio Cultural de la Universidad San Pablo-T, ubicado en 24 de Septiembre 476, con el auspicio de la Fundación Pro Cultura de Tucumán.
La fecha no es casual. El 17 de noviembre fue instituido como Día de la Escultura y las Artes Plásticas en homenaje a Dolores Candelaria Mora Vega, considerada la primera escultora argentina y una de las artistas más importantes surgidas de Tucumán. Su figura, atravesada por el reconocimiento internacional y también por las polémicas de su época, es el centro de esta nueva propuesta teatral.
“Piel de mármol” se sitúa en las jornadas del 24 y el 25 de septiembre de 1904, cuando Lola Mora inauguró en Tucumán tres obras emblemáticas: los bajorrelieves de la Casa Histórica, la estatua de la Libertad en la plaza Independencia y el monumento a Juan Bautista Alberdi en la plaza Alberdi.
La pieza no busca reconstruir aquellos acontecimientos de manera documental. “Es una construcción desde la ficción, no es una recreación histórica, por lo que me permito todas las licencias posibles, imaginándola en su poderosa presencia”, explicó Cortés.
La historia presenta a Lola Mora, de unos 40 años y en la cúspide de su carrera, durante una noche en un taller improvisado. Desde allí se dirige al público y reconstruye distintos momentos de su vida mientras aparecen recuerdos de infancia, vínculos familiares, cartas, bocetos y esculturas.
El relato también se detiene en las dificultades que atravesó como mujer dedicada al arte en una época dominada por hombres, así como en su formación en Roma y sus encuentros con maestros como Michetti y Monteverde. Su trayectoria internacional, sus viajes y la consagración de obras que terminarían convirtiéndose en símbolos de una época forman parte del universo de la puesta.
Una carrera intensa
La Fuente de las Nereidas, acaso su creación más conocida y polémica, también integra el imaginario de una artista que desarrolló una carrera intensa en poco más de una década y que llegó a vincularse profesionalmente con Europa y distintos países del mundo. En ese recorrido, también realizó proyectos relacionados con Inglaterra, Australia, Estados Unidos y Rusia, consolidando una trayectoria excepcional para una mujer de su tiempo.
La protagonista será Natalia Yapura, mientras que la producción está a cargo del grupo La Jirafa, con 35 años de trayectoria en el teatro independiente. La propuesta reúne además a Cristian Pedersoli en la técnica, Paloma Cortés Ayusa en fotografía, Ariel Bustos en peinado y Francis Moreno en locución. El vestuario pertenece a Yapura y Cortés se ocupa también de la escenografía, el diseño de luces, la selección musical y la puesta en escena.
“Piel de mármol” continúa así la línea de La Jirafa de llevar al escenario a figuras destacadas de la historia tucumana. Antes lo hizo con Juan Bautista Alberdi en “El ausente o memorias de la fiebre”. Ahora, la fecha del nacimiento de Lola Mora funciona como marco para recuperar, desde la ficción teatral, la vida y la personalidad de una mujer que abrió camino en el arte argentino y cuya obra todavía forma parte del paisaje y la memoria cultural de Tucumán.