“Piel de mármol” continúa así la línea de La Jirafa de llevar al escenario a figuras destacadas de la historia tucumana. Antes lo hizo con Juan Bautista Alberdi en “El ausente o memorias de la fiebre”. Ahora, la fecha del nacimiento de Lola Mora funciona como marco para recuperar, desde la ficción teatral, la vida y la personalidad de una mujer que abrió camino en el arte argentino y cuya obra todavía forma parte del paisaje y la memoria cultural de Tucumán.