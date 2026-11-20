Así como hay un Jorge Rojas folclórico, festivalero y de fiestas masivas, hay otro que apuesta a un formato íntimo y emotivo que enmarca en forma original las canciones más conocidas de su repertorio con arreglos especialmente creados con el objetivo de acercar una experiencia diferente a su público. “Piano & voz” acerca a una de las voces más reconocidas de la música popular argentina a un registro profundo, donde la interpretación y la esencia de cada tema toman protagonismo absoluto, con el acompañamiento de Román Ramonda.
El cantante estará esta noche, desde las 21, en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), en un show despojado, enfocado en las melodías, las letras y las historias de cada canción y como presentación de su nuevo disco doble con 20 canciones, que incluyen los adelantos “Sincero” y “Uno mismo”, y que estará desde hoy en las plataformas de música.
En otro registro, Los Juan (Fernando de la Orden y Miguel Marengo) llevarán a las 22 su pop lírico a Valeria Grill & Pastas (avenida Aconquija 1.569, Yerba Buena); mientras que en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), desde las 20.30 habrá un homenaje al día de la música a cargo de la Orquesta Juvenil de la UNT bajo la batuta de la directora invitada Susana García y con obras de Alberto Ginastera, Wolfgang Amadeus Mozart, Vittorio Monti y Franz Joseph Haydn, con la intervención como solistas de Lautaro Fernández (flauta), Walter Ignacio Serrano y Tomás Aquino (ambos en violín).