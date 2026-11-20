En otro registro, Los Juan (Fernando de la Orden y Miguel Marengo) llevarán a las 22 su pop lírico a Valeria Grill & Pastas (avenida Aconquija 1.569, Yerba Buena); mientras que en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), desde las 20.30 habrá un homenaje al día de la música a cargo de la Orquesta Juvenil de la UNT bajo la batuta de la directora invitada Susana García y con obras de Alberto Ginastera, Wolfgang Amadeus Mozart, Vittorio Monti y Franz Joseph Haydn, con la intervención como solistas de Lautaro Fernández (flauta), Walter Ignacio Serrano y Tomás Aquino (ambos en violín).