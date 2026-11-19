Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este viernes 20 en Tucumán una jornada calurosa e inestable, con máxima de 30°C y tormentas debido al ingreso de aire húmedo.
- El día iniciará templado con 19°C y cielo nublado, pero la inestabilidad crecerá con chaparrones desde la mañana y vientos leves del sector sur.
- Hacia la noche la probabilidad de lluvias llegará al 70%, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tormentas aisladas y precipitaciones.
El tiempo en Tucumán tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas e inestabilidad. Según el pronóstico, San Miguel de Tucumán registrará una mínima de 19°C y una máxima de 30°C, con probabilidades de precipitaciones que aumentarán hacia el final del día.
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas durante la madrugada. Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la mañana, cuando podrían registrarse precipitaciones aisladas. La mayor inestabilidad se espera para la tarde y la noche, con chaparrones y tormentas aisladas.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 20 de noviembre
De acuerdo con el pronóstico, estas serán las condiciones previstas para cada momento del día:
Madrugada: cielo parcialmente nublado, temperatura de 19°C y 0% de probabilidad de precipitaciones. Viento del sudoeste, de entre 0 y 2 km/h.
Mañana: lluvias aisladas, temperatura de 25°C y probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Viento del sur, de 7 a 12 km/h.
Tarde: se esperan chaparrones y una temperatura máxima de 30°C. La probabilidad de lluvia será de entre 10% y 40%, con viento del sur de 7 a 12 km/h.
Noche: se pronostican tormentas aisladas, con una temperatura de 23°C y probabilidades de precipitaciones de entre 40% y 70%. El viento continuará desde el sur, de 7 a 12 km/h.
A qué hora podrían llegar las lluvias a San Miguel de Tucumán
Las primeras precipitaciones podrían aparecer durante la mañana, aunque la mayor probabilidad de lluvias se concentrará hacia la noche.
Durante la tarde se esperan chaparrones, mientras que para las últimas horas del viernes el pronóstico anticipa tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones que podría alcanzar el 70%.
La temperatura máxima llegará a los 30°C, por lo que se espera una jornada calurosa, con condiciones de inestabilidad que se intensificarán durante la segunda mitad del día.