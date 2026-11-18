Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este jueves 19 de noviembre una jornada nublada con lluvias aisladas en Tucumán, debido a la persistencia de condiciones climáticas variables.
- La temperatura oscilará entre los 20 °C y 29 °C, con baja probabilidad de precipitaciones por la tarde y vientos leves de hasta 12 km/h con predominio del sudoeste.
- Las lluvias previstas para la noche mantendrán la inestabilidad en la provincia, por lo que se recomienda a la población prever posibles demoras o complicaciones al aire libre.
El tiempo en Tucumán tendrá condiciones variables este jueves 19 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada mayormente nublada, con algunas precipitaciones durante las primeras y las últimas horas del día en San Miguel de Tucumán.
La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 29 °C durante la tarde. Si bien no se anticipan lluvias durante buena parte de la jornada, el pronóstico mantiene la posibilidad de precipitaciones aisladas.
A qué hora podría llover en Tucumán
El pronóstico para este jueves presenta las siguientes condiciones:
- Madrugada: se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 20 °C.
- Mañana: el cielo estará nublado, con una baja probabilidad de lluvias, de entre el 0% y el 10%. La temperatura llegará a los 24 °C.
- Tarde: continuará la nubosidad, sin grandes cambios en las condiciones meteorológicas. La máxima alcanzará los 29 °C y la probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%.
- Noche: podrían regresar las lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25 °C.
En cuanto al viento, soplará del sudoeste durante la madrugada, rotará al noreste por la mañana y volverá a predominar del sudoeste durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora en buena parte de la jornada.