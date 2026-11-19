Rosario inició una carrera contrarreloj para derogar una norma de hace casi tres décadas que prohíbe la venta y exhibición de videojuegos de la saga Grand Theft Auto (GTA). La restricción, aprobada en 1998 por el Concejo Municipal, vuelve a estar en discusión ante la llegada de GTA 6, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.