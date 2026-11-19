GTA 6, prohibido en una ciudad argentina: ahora buscan derogar una norma de hace 28 años
Una ordenanza aprobada en 1998 impide comercializar o exhibir videojuegos de la saga Grand Theft Auto y Postal. Un concejal de La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar la restricción antes del lanzamiento de la nueva entrega.
Resumen para apurados
- Un concejal de Rosario presentó un proyecto para derogar una ordenanza de 1998 que prohíbe vender la saga GTA, ante el inminente estreno de GTA 6 por considerarla obsoleta.
- La norma fue sancionada en 1998 por ediles locales ante la violencia de títulos como GTA y Postal, vetando su comercialización y exhibición por considerarlos perjudiciales.
- De no aprobarse la derogación en el Concejo, Rosario mantendrá la prohibición sobre GTA 6, limitando la venta física legal del esperado videojuego en los comercios locales.
Rosario inició una carrera contrarreloj para derogar una norma de hace casi tres décadas que prohíbe la venta y exhibición de videojuegos de la saga Grand Theft Auto (GTA). La restricción, aprobada en 1998 por el Concejo Municipal, vuelve a estar en discusión ante la llegada de GTA 6, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.
La iniciativa busca dejar sin efecto una disposición que también alcanza a la franquicia Postal y que fue impulsada originalmente por las preocupaciones sobre el contenido violento de esos títulos. El proyecto fue presentado por el concejal Franco Volpe, de La Libertad Avanza, quien considera que la regulación quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y culturales de las últimas décadas.
Según informó Minuto Uno, la norma todavía impide la comercialización y exhibición de estos videojuegos dentro de Rosario, por lo que sus seguidores podrían encontrar restricciones para adquirir legalmente la nueva entrega de la saga.
Por qué Rosario prohibió los videojuegos GTA y Postal en 1998
La prohibición se remonta a 1998, cuando el Concejo Municipal aprobó una disposición que apuntaba contra determinados videojuegos por su contenido violento.
En aquel momento, el diario La Capital publicó un artículo titulado "Juegos con licencia para matar", en el que describía las características de títulos como GTA y Postal. Los juegos fueron cuestionados porque sus dinámicas incluían delincuencia, muertes y acumulación de puntos mediante la comisión de delitos.
La preocupación de los concejales estaba vinculada con la posible influencia de estos contenidos sobre la población, especialmente entre los jóvenes. Como resultado, se estableció la prohibición de vender o exhibir las distintas ediciones de ambas franquicias.
Casi 30 años después, la disposición continúa vigente y volvió a generar controversia ante el lanzamiento de una nueva entrega de Grand Theft Auto.
El proyecto para derogar la prohibición del GTA 6 en Rosario
El concejal Franco Volpe presentó una iniciativa para eliminar la restricción municipal. El dirigente de La Libertad Avanza argumentó que la industria de los videojuegos cambió radicalmente desde la aprobación de la norma y que mantenerla carece de sentido en el contexto actual.
"Pasaron 28 años, cambió completamente la industria, las formas de consumo y la tecnología, pero seguimos teniendo una prohibición propia de otra época", sostuvo al fundamentar su propuesta.
Volpe también destacó la dimensión económica de la industria y la popularidad de la franquicia Grand Theft Auto.
"Estamos hablando de una industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo y de una franquicia que vendió cientos de millones de copias", afirmó.
En sus declaraciones, el concejal aclaró que el debate no pasa por estar a favor o en contra del contenido de un videojuego, sino por revisar las restricciones que considera innecesarias.
En la misma línea, publicó un mensaje en la red social X en el que sostuvo que, después de 28 años, es momento de dejar atrás normas que quedaron desconectadas de la realidad.
Qué pasará con la venta del GTA 6 en Rosario
Mientras se discute la iniciativa, los jugadores de Rosario siguen pendientes de una eventual modificación de la normativa para poder acceder a GTA 6 sin las restricciones que establece la disposición de 1998.
La propuesta de Volpe busca que la ciudad elimine la prohibición antes de que avance la comercialización de la nueva entrega para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Por ahora, el levantamiento de la restricción depende del tratamiento del proyecto en el Concejo Municipal. Si no prospera la derogación, la antigua norma continuará vigente y mantendrá las limitaciones sobre la venta y exhibición de los videojuegos alcanzados.