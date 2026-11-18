Resumen para apurados
- Usuarios en redes sociales transforman hoy sus fotos en personajes de GTA 6 usando inteligencia artificial, impulsados por la expectativa ante el lanzamiento del videojuego.
- El proceso se realiza cargando un retrato en herramientas como ChatGPT o Gemini y aplicando un texto descriptivo detallado, sin requerir conocimientos previos de diseño gráfico.
- Este fenómeno refleja la democratización de la edición digital mediante IA y anticipa una mayor integración entre tendencias virales y campañas culturales o de videojuegos.
Las redes sociales se llenaron de retratos que parecen sacados de una pantalla de carga de Grand Theft Auto. Usuarios de distintas edades comparten versiones ilustradas de sí mismos, con ropa urbana, autos deportivos, palmeras, luces de neón y escenarios que remiten a Vice City, la ciudad ficticia asociada al universo de la franquicia.
La tendencia creció impulsada por la expectativa alrededor de GTA 6 y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para generar y editar imágenes. Lo que antes requería conocimientos de ilustración digital y programas de diseño ahora puede hacerse en pocos minutos desde una computadora o un teléfono celular.
El procedimiento es sencillo: hay que subir una fotografía personal y acompañarla de un prompt, es decir, una instrucción escrita que indica cómo debe transformarse la imagen. El resultado puede ser un retrato con estética de videojuego, una composición cinematográfica o un póster personalizado.
No hace falta instalar aplicaciones especializadas. Herramientas como ChatGPT y Gemini permiten trabajar con fotografías y generar nuevas versiones a partir de indicaciones.
Cómo crear una imagen tuya como personaje de GTA 6 con ChatGPT
Una de las alternativas más sencillas es utilizar la herramienta de generación de imágenes de ChatGPT, que permite cargar fotografías y solicitar modificaciones mediante instrucciones escritas.
Para conseguir una versión propia al estilo de GTA, hay que seguir estos pasos:
1. Abrir ChatGPT desde su página web o aplicación móvil.
2. Iniciar una conversación y adjuntar una fotografía personal.
3. Copiar el prompt que aparece más abajo y pegarlo en el cuadro de conversación.
4. Enviar la instrucción y esperar a que la inteligencia artificial genere la imagen.
5. Si el resultado no convence, solicitar modificaciones concretas, como cambiar el fondo, incorporar un auto deportivo o ajustar la iluminación.
6. Cuando la imagen esté terminada, guardarla en el dispositivo para compartirla en redes sociales.
No se necesitan conocimientos de diseño gráfico ni de edición fotográfica. La herramienta interpreta las indicaciones y produce una nueva versión de la imagen original.
El prompt para convertir una foto en un personaje de GTA 6
La calidad del resultado depende, en buena medida, de las instrucciones que se proporcionen. No alcanza con escribir «conviérteme en un personaje de GTA»: conviene especificar los rasgos que deben conservarse, el estilo de ilustración y los elementos que se quieren incorporar.
Este es un prompt que se puede copiar y utilizar tanto en ChatGPT como en Gemini:
Transforma la fotografía adjunta en una ilustración digital semirrealista inspirada en la estética de los videojuegos de acción de mundo abierto. Conserva mi identidad y mis rasgos faciales reconocibles: forma del rostro, ojos, nariz, boca, tono de piel, peinado y expresión. No cambies mi edad ni mis proporciones físicas.
Conviérteme en el protagonista de un póster cinematográfico de videojuego, con una pose dinámica, segura y natural. Utiliza colores intensos y saturados, contornos definidos, sombras marcadas y una iluminación cinematográfica.
Crea un escenario urbano inspirado en una ciudad costera tropical, con palmeras, edificios de arquitectura art déco, automóviles deportivos, luces de neón rosa y turquesa y un atardecer naranja. Incorpora detalles de cultura urbana y moda streetwear contemporánea.
La composición debe parecer una ilustración promocional de un videojuego de mundo abierto, con acabado profesional, gran nivel de detalle y una atmósfera moderna y cinematográfica.
Utiliza formato vertical 4:5. No agregues logotipos, marcas registradas ni textos sobre la imagen.
Cómo hacer tu personaje de GTA 6 con Gemini
Otra alternativa es utilizar Gemini, la inteligencia artificial de Google, que también permite transformar fotografías mediante instrucciones escritas.
El procedimiento es similar al de ChatGPT:
1. Ingresar en gemini.google.com o abrir la aplicación de Gemini.
2. Iniciar sesión con una cuenta de Google.
3. Adjuntar una fotografía desde el dispositivo.
4. Escribir o pegar el prompt para describir la transformación que se busca.
5. Enviar la solicitud y esperar a que Gemini genere la ilustración.
6. Si hace falta corregir algún detalle, continuar la conversación y pedir cambios específicos.
7. Descargar la imagen cuando el resultado esté terminado.
Una de las ventajas de estas herramientas es que permiten realizar correcciones sin empezar todo el proceso nuevamente. Por ejemplo, se puede pedir que el rostro se parezca más a la fotografía original, cambiar la ropa o modificar el escenario.
Qué fotografía elegir para conseguir un mejor resultado
Aunque la inteligencia artificial puede trabajar con distintos tipos de imágenes, la fotografía original influye en el resultado final. Una imagen con buena resolución y el rostro claramente visible facilita que la herramienta conserve los rasgos de la persona.
Para conseguir una ilustración más parecida a la fotografía original, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:
- Buena iluminación: elegir una imagen en la que se distingan los ojos, la nariz y los demás rasgos faciales.
- Rostro visible: evitar fotografías con gafas de sol, sombras pronunciadas o elementos que cubran parte de la cara.
- Fondo sencillo: una imagen sin demasiados objetos permite que la IA se concentre en la persona.
- Encuadre adecuado: los retratos de medio cuerpo suelen funcionar bien para crear pósteres de personajes.
- Fotografía original: utilizar una imagen propia, preferentemente sin filtros ni modificaciones previas.
También es importante indicar en el prompt que se deben conservar los rasgos faciales. Si la primera versión modifica demasiado el rostro, se puede solicitar una nueva edición con una instrucción sencilla: «Mantené exactamente la forma de mi cara y conservá mi expresión original».
De esta manera, cualquier usuario puede sumarse a la tendencia y conseguir su propia versión de un personaje de videojuego sin recurrir a programas de edición profesionales.