Después de más de diez años de espera, el GTA VI llega a la Argentina este jueves 19 de noviembre. El nuevo videojuego de Rockstar Games estará disponible desde la medianoche para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, acceder al lanzamiento tiene un costo importante: la edición estándar supera los $150.000 y comprar una consola para jugarlo puede llevar el presupuesto por encima del millón y medio de pesos.