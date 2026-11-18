GTA VI: cuánto cuesta en pesos argentinos el videojuego más esperado del año
El nuevo Grand Theft Auto se habilita en Argentina este jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Cuánto cuestan sus ediciones, qué impuestos se aplican y cuánto hay que gastar para comprar también una consola.
Resumen para apurados
- Rockstar Games lanzará GTA VI en Argentina este 19 de noviembre para PS5 y Xbox tras diez años de espera, con un precio base que supera los $150.000.
- El debut excluye a PC y exige 212 GB de espacio. Sumando una consola PlayStation 5, el gasto total en el mercado argentino rebasa el millón y medio de pesos.
- Con preventas récord en el mundo, el título impulsará a la industria del entretenimiento, aunque su elevado precio plantea un duro filtro económico local.
Después de más de diez años de espera, el GTA VI llega a la Argentina este jueves 19 de noviembre. El nuevo videojuego de Rockstar Games estará disponible desde la medianoche para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, acceder al lanzamiento tiene un costo importante: la edición estándar supera los $150.000 y comprar una consola para jugarlo puede llevar el presupuesto por encima del millón y medio de pesos.
La compañía Rockstar Games fijó el precio internacional de la edición estándar en U$S 79,99 y el de la Ultimate Edition en U$S 99,99. En Argentina, esos valores deben calcularse con los impuestos correspondientes. En el caso de las compras digitales, se aplica el IVA del 21% y puede sumarse una percepción de Ingresos Brutos, según la jurisdicción.
Además, desde abril de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la percepción del 30% de Ganancias que se aplicaba a las compras en dólares realizadas con tarjeta en plataformas de videojuegos.
Cuánto cuesta el GTA VI en Argentina: precios en pesos
Con el dólar oficial del Banco Nación a $1.575, según la cotización del 17 de noviembre, el precio estimado del nuevo Grand Theft Auto cambia de acuerdo con la edición y la plataforma de compra.
Estos son los valores de referencia:
- GTA VI, edición estándar: aproximadamente $152.400, con IVA incluido.
- GTA VI, Ultimate Edition: aproximadamente $190.600, con IVA incluido.
En la tienda de Xbox, la Ultimate Edition figura a $141.990 antes de impuestos. En cambio, en PlayStation Store el precio internacional de U$S 99,99 equivale a unos $157.500, sin contar los tributos.
La fecha y el horario del lanzamiento también fueron confirmados por PlayStation Store: el juego estará habilitado desde las 0 del jueves 19 de noviembre, hora argentina. Quienes reservaron el título pueden descargarlo anticipadamente desde el 10 de noviembre, aunque deberán esperar hasta el horario oficial para comenzar a jugar.
Otro dato importante es el espacio de almacenamiento. Según Rockstar Games, el videojuego puede ocupar hasta 212 GB, dependiendo de la consola.
Cuánto cuesta comprar una PS5 y el GTA VI
El lanzamiento inicial de GTA VI no incluye una versión para PC. Por el momento, Rockstar Games no anunció una fecha de llegada a esa plataforma. Por eso, quienes quieran jugar desde el primer día necesitan una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S.
En el mercado argentino, una PlayStation 5 Slim en pack con el videojuego NBA 2K25 se conseguía a $1.340.002, según los registros de precios del 17 de noviembre en Mercado Libre.
Al sumar el valor del GTA VI, el presupuesto estimado queda de la siguiente manera:
- PS5 Slim más GTA VI estándar: aproximadamente $1.492.000.
- PS5 Slim más GTA VI Ultimate Edition: aproximadamente $1.530.600.
A ese gasto hay que agregarle una consideración técnica: la descarga puede ocupar hasta 212 GB, por lo que algunos usuarios tendrán que liberar espacio o ampliar el almacenamiento de sus consolas.
Qué diferencias hay entre la edición estándar y la Ultimate Edition
La edición estándar incluye el videojuego completo, con la historia protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos.
La Ultimate Edition, en cambio, incorpora contenido adicional: vehículos premium, armas, ropa, negocios de modificación de automóviles y una misión secundaria. Estos elementos se desbloquean progresivamente a medida que avanza la historia.
Por otra parte, GTA VI tendrá inicialmente una modalidad para un solo jugador. El modo online podría llegar recién durante el próximo año, por lo que no será necesario contratar PlayStation Plus para disfrutar de la campaña principal.
Quienes reserven el videojuego antes del 20 de noviembre también recibirán el Pack Vintage de Vice City. Además, la PlayStation Store ofrece un mes de GTA+, la suscripción de Rockstar Games, para quienes compren la versión digital. La promoción puede reclamarse hasta el 31 de marzo, aunque la suscripción se renueva automáticamente.
De qué se trata GTA VI: la historia de Jason y Lucía
La nueva entrega de Grand Theft Auto transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, Estados Unidos. Su principal escenario es Vice City, la ciudad basada en Miami que ya había aparecido en anteriores entregas de la franquicia.
Los protagonistas son Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de exconvictos que se involucra en una serie de situaciones delictivas. La historia recupera elementos de las clásicas películas de parejas criminales, con referencias al estilo de Bonnie y Clyde.
Lucía representa una novedad para la franquicia: es la primera protagonista femenina jugable de la saga principal desde el lanzamiento del primer Grand Theft Auto.
Por qué GTA VI es uno de los videojuegos más esperados de la historia
La expectativa alrededor del lanzamiento se explica, en parte, por los antecedentes comerciales de la franquicia. En 2013, GTA V recaudó U$S 800 millones durante sus primeras 24 horas en el mercado, una cifra que marcó un récord para la industria del entretenimiento.
Las proyecciones para la nueva entrega son todavía mayores. Según una estimación de Sensor Tower al 10 de noviembre, GTA VI habría alcanzado 9,69 millones de unidades vendidas en preventa, por un valor cercano a U$S 942 millones.
Take-Two Interactive, la compañía propietaria de Rockstar Games, también destacó las expectativas comerciales del lanzamiento en su balance del 9 de noviembre. La empresa proyectó reservas netas de entre U$S 8.000 millones y U$S 8.200 millones para su año fiscal, con GTA VI como uno de sus principales impulsores.
El furor por el videojuego incluso llegó al ámbito laboral: Logitech anunció que les dará el día libre a sus 7.000 empleados el 19 de noviembre.
En Argentina, el estreno llega con una barrera económica considerable. Para quienes ya tienen una consola compatible, el desembolso inicial supera los $150.000. Para quienes deben comprar también el equipo, la inversión se acerca a los $1,5 millones.
La diferencia entre las tiendas, los impuestos y el medio de pago elegido pueden modificar el precio final. Por eso, antes de comprar GTA VI, conviene comparar las alternativas disponibles y calcular el costo total de la operación.