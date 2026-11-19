Resumen para apurados
- Según informó la prensa local, el ministro Daniel Abad defendió en la Legislatura de Tucumán el Presupuesto provincial, que prevé un gasto estatal de $7,35 billones.
- Durante la sesión, legisladores oficialistas y opositores destacaron que el funcionario asistiera a dar explicaciones sobre la asignación de fondos para las comunas.
- El debate del proyecto definirá el esquema de financiamiento y la distribución de recursos públicos provinciales para el funcionamiento de la administración estatal.
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