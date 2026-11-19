Resumen para apurados
- Ivana Icardi calificó a Wanda Nara de "macarra" en un podcast en España, acusándola de agresiva y vulgar en medio de los recientes conflictos familiares de su hermano Mauro.
- Las declaraciones de Ivana surgieron tras el cruce entre Nara y la China Suárez. La influencer atribuyó el difícil presente de Mauro Icardi a sus doce años de relación con Wanda.
- El ataque profundiza la histórica disputa familiar en torno a Wanda Nara y Mauro Icardi, amplificando el debate en redes sociales y la cobertura mediática de la farándula.
En medio de una nueva escalada en los conflictos familiares y mediáticos que rodean a su hermano Mauro Icardi, Ivana Icardi volvió a apuntar sin filtros contra Wanda Nara durante su participación en el podcast español En todas las salsas. Más allá de sus fuertes críticas hacia la conductora, hubo un calificativo puntual en sus declaraciones que despertó curiosidad y debate en las redes sociales: “La gente tiene que ver lo que es ella. Es una macarra de verdad”.
El significado detrás del término "macarra"
El uso de esta palabra por parte de Ivana —quien reside en España y suele emplear modismos locales— llamó la atención del público argentino. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), el adjetivo "macarra" se utiliza para describir a una persona agresiva, vulgar y de mal gusto.
Con este término, la hermana del futbolista buscó cuestionar la imagen pública de la empresaria, acusándola de mantener actitudes hostiles y poco refinadas detrás de cámaras, en contraste con la postura que muestra frente a los medios.
Las palabras de Ivana se dieron en el marco de una extensa entrevista en el ciclo de streaming español, luego de que saliera a la luz un video del tenso cruce entre Wanda Nara y Eugenia "la China" Suárez en Nordelta. Durante la charla, la influencer vinculó el difícil presente que atraviesa Mauro Icardi con los doce años de relación que mantuvo con la conductora de MasterChef Celebrity.