En medio de una nueva escalada en los conflictos familiares y mediáticos que rodean a su hermano Mauro Icardi, Ivana Icardi volvió a apuntar sin filtros contra Wanda Nara durante su participación en el podcast español En todas las salsas. Más allá de sus fuertes críticas hacia la conductora, hubo un calificativo puntual en sus declaraciones que despertó curiosidad y debate en las redes sociales: “La gente tiene que ver lo que es ella. Es una macarra de verdad”.