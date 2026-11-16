Este lunes, en diálogo con el móvil de Intrusos (América), el letrado explicó que su hijo, Lautaro Rodríguez, y el doctor Sergio Raposeiras estaban preparando los escritos para formalizar la denuncia. “En este momento Lautaro Rodríguez, que es mi hijo, y el doctor Sergio Raposeiras están haciendo firmar los escritos para presentar mañana la denuncia contra Wanda Nara por amenazas”, señaló.