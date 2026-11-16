Resumen para apurados
- La actriz Eugenia Suárez denunciará en la Justicia a Wanda Nara por amenazas y solicitará una medida perimetral de restricción tras difundirse un video intimidatorio.
- El abogado Agustín Rodríguez confirmó que aportarán grabaciones y señaló el temor de Suárez debido a que Nara frecuenta el mismo barrio privado donde reside la actriz.
- La resolución judicial sobre la orden de alejamiento definirá los límites legales del conflicto mediático y sentará precedentes para la seguridad de ambas figuras.
El Wandagate sumó un nuevo capítulo judicial. La China Suárez presentará una denuncia contra Wanda Nara por amenazas y solicitará una medida perimetral para impedir que la conductora se acerque a ella. Así lo confirmó Agustín Rodríguez, abogado de la actriz, quien adelantó los detalles de la presentación.
Este lunes, en diálogo con el móvil de Intrusos (América), el letrado explicó que su hijo, Lautaro Rodríguez, y el doctor Sergio Raposeiras estaban preparando los escritos para formalizar la denuncia. “En este momento Lautaro Rodríguez, que es mi hijo, y el doctor Sergio Raposeiras están haciendo firmar los escritos para presentar mañana la denuncia contra Wanda Nara por amenazas”, señaló.
Además, precisó que solicitarán medidas de impedimento de contacto y restricción de acercamiento de Wanda hacia Eugenia Suárez.
Uno de los elementos que incorporarán a la presentación es el video que circuló en los últimos días, en el que la mediática amenaza a la actriz. Según Rodríguez, presentarán la grabación completa para demostrar que su clienta intentó evitar que el conflicto escalara.
“Se va a presentar el video completo. Un video donde se demuestra que desde un inicio Eugenia tuvo la mayor buena voluntad para que todo esto no escalara y que fue víctima de agravios de todo tipo y que terminó en esa amenaza tan dura”, sostuvo.
El abogado también reveló que la China está “asustada y preocupada” por la situación. En ese sentido, explicó que la cercanía entre los lugares donde viven constituye uno de los motivos centrales del pedido judicial.
“Hay que tomar medidas, fundamentalmente porque viven en un lugar relativamente cerca e imaginate que hay que evitar que esta persona se le acerque por cualquier reacción que pueda tener”, afirmó.
La cercanía de las viviendas, otro motivo de preocupación
Durante el programa, la panelista Paula Varela aportó un dato sobre el barrio San Jorge, donde vive la China Suárez. Según contó, Jakob Von Plessen, pareja de Zaira Nara, tiene una casa en ese country y Wanda está habilitada a ingresar porque su cuñado vive allí. Además, aseguró que a la conductora suelen verla pasar reiteradamente frente a la vivienda de la actriz.
Consultado sobre esa información, Rodríguez confirmó que ese escenario también será contemplado en el pedido de restricción.
“Sí, por supuesto, por eso nosotros vamos a pedir una perimetral sobre la casa de la isla y sobre la casa de Eugenia en San Jorge”, respondió.
El abogado explicó que, si bien anteriormente esa posibilidad podía no representar un motivo de alarma, el contexto cambió a partir de las amenazas que quedaron registradas en el video.
“En el contexto anterior de lo que pasó o de lo que surgió a través de los dichos del video, podía pasar caminando. Hoy no es un hecho aislado. (...) Hoy sí es preocupación de Eugenia que, al tener libre acceso al barrio por la situación que relataste, exactamente pueda cumplir la amenaza”, concluyó.