Una nueva emisión de MasterChef Celebrity tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Karina Mazzocco y Edith Hermida, quienes protagonizaron un divertido y filoso intercambio durante uno de los desafíos gastronómicos. La tensión comenzó cuando la conductora advirtió que la periodista no lograba organizarse en su estación de trabajo y decidió acercarse para preguntarle qué sucedía.