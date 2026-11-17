VIDEO. Wanda Nara y Karina Mazzocco protagonizaron un picante cruce en "MasterChef Celebrity"
Resumen para apurados
- Wanda Nara y Karina Mazzocco protagonizaron un cruce en MasterChef Celebrity luego de que la conductora cuestionara el desorden de la participante durante la prueba.
- Mazzocco acusó mala onda y complicidad entre Wanda y Edith Hermida para desconcentrarla contra reloj, aunque luego distendieron compartiendo detalles del plato.
- El intercambio añade atractivo y tensión al certamen culinario, consolidando el perfil descontracturado y picante que el ciclo televisivo busca en su competencia.
Una nueva emisión de MasterChef Celebrity tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Karina Mazzocco y Edith Hermida, quienes protagonizaron un divertido y filoso intercambio durante uno de los desafíos gastronómicos. La tensión comenzó cuando la conductora advirtió que la periodista no lograba organizarse en su estación de trabajo y decidió acercarse para preguntarle qué sucedía.
“Te veo un poco conflictuada. La mesada es un caos. Vos no sos así, Kari, ¿qué está pasando?”, le consultó Wanda al observar el desorden y los gestos de incomodidad de la participante mientras avanzaba el tiempo de la prueba.
Mazzocco reconoció que no estaba teniendo una buena jornada en la cocina y dejó en claro que percibía cierta “mala onda” en el ambiente, algo que parecía sumarse a las dificultades para completar su preparación.
La intervención de Edith Hermida y las sospechas de Karina Mazzocco
En medio de los últimos minutos del desafío, Wanda decidió convocar a Edith Hermida para que se acercara a ayudar a su compañera. Pero la panelista apareció con una intervención cargada de ironía que provocó risas: “¿Querés que vaya a levantarte el segmento?”.
La ocurrencia despertó las sospechas de Karina, quien interpretó que ambas habían organizado una especie de estrategia para ponerla más nerviosa cuando estaba contra reloj. “Para mí ella la cabeceó a Edith y le dijo: ‘Vení, que la agarramos entre las dos’”, lanzó entre risas.
Wanda negó que existiera algún acuerdo y explicó que simplemente había mirado hacia un costado y encontrado a Hermida parada cerca de la isla. Sin embargo, la periodista no aceptó la supuesta ayuda y redobló la apuesta: “Viene y entre las dos me quieren sanguchear. No lo van a lograr”.
La respuesta de la participante y un último pase de factura a Wanda
La conductora intentó orientarla para que aprovechara el tiempo restante, ya fuera ordenando la mesada o adelantando la presentación de su plato. Pero Mazzocco respondió con una invitación que no pasó inadvertida: “Si quieren disfrutar de mi emplatado, bienvenidas a mi isla”.
El intercambio sumó otro momento picante cuando Wanda intentó mostrarse ajena a las provocaciones. Karina no dejó pasar la oportunidad y le dedicó una frase contundente: “No te hagas la santa, que sos la conductora, pero no sos ninguna santa”.
Después del cruce, el clima volvió a distenderse. La participante invitó a Wanda a probar un adelanto de su preparación y le explicó que una de las salsas llevaba yogur ahumado. Además, dejó en claro quién había intervenido en su elaboración y cerró con otra advertencia: “Me lo hizo Dolly, así que no jodan”.