La pelea entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó una nueva voz a la polémica. Esta vez fue Moria Casán quien se metió en el enfrentamiento y, fiel a su estilo, lanzó una filosa reflexión durante su programa La Mañana con Moria, por eltrece. “Hay una gran devaluación”, sentenció al analizar el intercambio de acusaciones e indirectas entre ambas.