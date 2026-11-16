Moria Casán se metió en la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez y lanzó una filosa reflexión: “Hay una gran devaluación”
La conductora analizó el nuevo enfrentamiento entre la empresaria y la actriz, que volvieron a cruzarse en las redes sociales. También cuestionó la exposición y la cosificación de las protagonistas de la polémica.
Resumen para apurados
- Moria Casán criticó en eltrece la renovada disputa entre Wanda Nara y la China Suárez, señalando que ambas se cosifican y devalúan tras recientes cruces en redes.
- El conflicto resurgió luego de que Wanda Nara ratificara insultos hacia la actriz por un video filtrado y la desafiara a mostrar la grabación completa ante la Justicia.
- El escándalo mediático y judicial suma nuevas voces del espectáculo, mientras se prevén posibles acciones legales y derivaciones en la disputa de Nara con Mauro Icardi.
La pelea entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó una nueva voz a la polémica. Esta vez fue Moria Casán quien se metió en el enfrentamiento y, fiel a su estilo, lanzó una filosa reflexión durante su programa La Mañana con Moria, por eltrece. “Hay una gran devaluación”, sentenció al analizar el intercambio de acusaciones e indirectas entre ambas.
El nuevo capítulo del conflicto se desató el sábado, cuando Wanda y la China volvieron a cruzarse públicamente a través de las redes sociales. Con mensajes cargados de ironía y cuestionamientos, las dos protagonistas reavivaron una disputa que lleva años y que tiene como trasfondo la relación entre Mauro Icardi y la actriz.
Durante su análisis televisivo, Moria reparó especialmente en una de las expresiones que circularon durante el intercambio y apeló a su habitual humor ácido. “Había que superar al Papa. Había que superar al Papa toda la semana pasada. Estuvo el Papa y esta mujer dijo: ‘Acá tenemos que superar al Papa’”, comentó.
Sin embargo, la conductora también fue más allá de las provocaciones y planteó una mirada sobre la exposición pública de las mujeres involucradas en el escándalo.
“Acá se cosifican todos, terminan siendo cosificados”, sostuvo. Y profundizó su reflexión: “Son como objetos. Hay una gran devaluación”.
Wanda Nara volvió a insultar a la China Suárez y lanzó un desafío
Mientras tanto, el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez continúa sumando episodios. Después de que se difundiera un video en el que se escucha a la empresaria insultar a la actriz durante el polémico episodio ocurrido en “la casa de los sueños”, la conductora volvió a defender sus expresiones.
En diálogo con Primicias Ya, Wanda ratificó sus dichos y aseguró que no piensa retractarse. “Soy lo que vieron en ese video, soy pura y real y soy lo que me sale”, manifestó.
Además, volvió a utilizar un fuerte calificativo contra la actriz y le exigió que difundiera el registro completo del enfrentamiento.
“Estoy invitando a la China, que es tan zorra y desafiante de grabar a una mamá en esa condición, a que muestre el video completo”, disparó.
La empresaria también lanzó un desafío directo: “Si tenés los huevos, presentá el video entero, porque yo te lo estoy pidiendo. Y si no, se lo va a pedir la policía”.
Qué dijo Wanda Nara sobre el episodio con la China Suárez
En la misma entrevista, Wanda contó que algunas de las mujeres policías que estuvieron presentes durante el procedimiento habrían respaldado su reacción. Según relató, una o dos agentes la felicitaron por lo que había dicho.
También cuestionó la actitud que, según su versión, había tenido la China Suárez durante el enfrentamiento. “La mina estaba en una situación arrogante, graciosa, matándose de la risa. No sabía que estaba filmando, yo ahora me vengo a enterar”, aseguró.
Finalmente, sostuvo que la actriz habría buscado provocarla para hacerla perder el control: “Ella estaba en otra posición. Ella quería sacarme a mí de quicio”.
Mientras las protagonistas siguen alimentando la polémica, las declaraciones de Moria Casán sumaron otra mirada al conflicto, que volvió a convertirse en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino.