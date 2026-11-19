Resumen para apurados
- El dólar oficial mayorista alcanzó este jueves en Argentina un récord de $1.560, impulsado por una mayor demanda de cobertura cambiaria y liquidez en pesos.
- La brecha con el CCL superó el 10% mientras el Banco Central redujo compras de divisas a U$S 11 millones y las reservas brutas cayeron por la baja internacional del oro.
- El atraso cambiario frente a la inflación y los vencimientos de deuda externa por U$S 4.400 millones en 2027 ponen a prueba la sostenibilidad del esquema financiero oficial.
El dólar volvió a acelerar su marcha este jueves y el tipo de cambio mayorista alcanzó los $1.560, luego de haber marcado un nuevo récord nominal durante la jornada del miércoles 18 de noviembre. En paralelo, las cotizaciones financieras se mantienen por encima de los $1.600 y el contado con liquidación (CCL) supera los $1.730.
La distancia entre el dólar mayorista y el CCL ya supera el 10%, el nivel más elevado desde octubre de 2025. La ampliación de la brecha refleja el aumento de la demanda de cobertura cambiaria y la cautela de los operadores frente a un escenario de menor oferta de divisas y mayor disponibilidad de pesos.
En el segmento minorista, el dólar abrió a $1.580 en el Banco Nación, mientras que el blue se negoció a $1.635, con un nuevo máximo nominal. Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a $1.616,39 y el CCL trepó hasta los $1.730,16.
Pese a las últimas subas, el dólar oficial acumula un avance de apenas 7,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre. La diferencia profundiza la apreciación real del peso y se convirtió en uno de los factores que los inversores siguen de cerca al evaluar la sostenibilidad del esquema cambiario.
Por qué vuelve a subir el dólar
La presión sobre el mercado cambiario responde a una combinación de factores internos y externos. Entre los principales aparecen la mayor liquidez en pesos, la reducción de la oferta de dólares y el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, en un contexto de mayor cautela entre los inversores.
En el frente doméstico, la estrategia del Gobierno de sostener una mayor disponibilidad de pesos para moderar las tasas de interés y favorecer la actividad económica tiene como contrapartida un incremento de la demanda de cobertura cambiaria.
A ese escenario se suma la proximidad de una nueva licitación del Tesoro, prevista para el 26 de noviembre. En esa fecha, el Gobierno deberá afrontar vencimientos por aproximadamente $20 billones en manos privadas. Al mismo tiempo, los operadores comienzan a contemplar el aumento estacional de la demanda de pesos que suele producirse durante diciembre.
El escenario internacional también agrega presión. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la depreciación del real brasileño representan factores de preocupación para el mercado argentino, debido a la estrecha relación comercial entre ambos países y al impacto que los movimientos cambiarios pueden tener sobre la competitividad local.
El Banco Central redujo sus compras y las reservas volvieron a caer
En medio de la mayor demanda de divisas, el Banco Central desaceleró considerablemente su intervención compradora en el mercado cambiario. Durante la última rueda adquirió apenas U$S 11 millones, frente a los U$S 74 millones que había comprado el martes.
De esta manera, la participación del organismo en el volumen operado en el segmento de contado cayó del 20% al 3%. El monto total negociado alcanzó los U$S 356,7 millones.
A pesar de la desaceleración de las últimas jornadas, el BCRA acumula compras por U$S 341 millones en noviembre y mantiene un saldo positivo de U$S 16.309 millones en lo que va de 2026.
Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron U$S 190 millones y cerraron en U$S 49.551 millones. La caída estuvo vinculada principalmente con la baja del 3,5% en la cotización internacional del oro, que provocó un efecto negativo estimado en U$S 250 millones sobre la valuación de los activos del organismo.
La evolución de las reservas adquiere especial relevancia frente a los compromisos de deuda que el Gobierno deberá afrontar durante 2027. Uno de los principales desafíos será reunir los fondos necesarios para cubrir los vencimientos de Bonares y Globales previstos para enero, que ascienden a aproximadamente U$S 4.400 millones.