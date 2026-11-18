Resumen para apurados
- El dólar blue y el CCL marcaron récords este miércoles en Argentina al cerrar en $1.630 y $1.720 respectivamente, impulsados por una tendencia alcista en el mercado cambiario.
- El mayorista subió a $1.559,50 y el minorista a $1.580. La brecha cambiaria con el CCL escaló al 10,3%, alcanzando su nivel más amplio desde octubre del año pasado.
- El ritmo del dólar oficial se acerca a la inflación mensual, mientras el BCRA mantiene el tipo de cambio a $414,70 del techo fijado en su esquema de flotación administrada.
El mercado cambiario volvió a mostrar una tendencia alcista este miércoles, con incrementos moderados en todas las franjas de negociación. Las subas llevaron a las distintas cotizaciones del dólar a marcar nuevos máximos nominales, en una jornada en la que el Contado con Liquidación (CCL) superó los $1.700 y el "blue" alcanzó los $1.630.
El dólar mayorista terminó la rueda en $1.559,50, luego de avanzar $7,50. De esta manera, acumula en noviembre una suba de $25,50 un ritmo que comienza a acercarse a la inflación mensual.
Cuánto cotizaron el dólar oficial y el blue
En el segmento minorista, la cotización del dólar también avanzó. La referencia del Banco Nación registró un aumento de $5 y cerró a $1.580 para la venta.
Por su parte, el dólar "blue" experimentó una suba de $25, equivalente al 1,6%, y llegó a los $1.630. Con ese movimiento, también estableció un nuevo máximo nominal.
La mayor variación se observó en el mercado financiero. El contado con liquidación, una operatoria que permite exteriorizar divisas mediante la compraventa de acciones y bonos que cotizan tanto en el exterior como en el mercado local, se negociaba a las 15.40 a $1.720. El valor representaba una ganancia del 2% durante la jornada.
La brecha cambiaria alcanzó su nivel más amplio desde octubre del año pasado
Con estos movimientos, la distancia entre las cotizaciones extremas del mercado se amplió. Entre el contado con liquidación, que alcanzó los $1.720, y el dólar mayorista, que finalizó a $1.559,50, la diferencia llegó a $160,50, equivalente al 10,3%.
En este escenario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el límite superior de su régimen de bandas en $1.974,20. Así, el tipo de cambio oficial quedó a $414,70 del techo previsto para el esquema de flotación administrada de la moneda.