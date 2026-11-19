Qué es la EPOC

La Organización Mundial de la Salud define la EPOC como la tercera causa de muerte en el mundo. Se estima que en 2023, 3,4 millones de personas murieron por ella. Casi el 90 % de estas muertes se dieron en personas menores de 70 años en países de ingreso mediano y bajo. La EPOC, además, es la séptima causa de mala salud en todo el mundo.