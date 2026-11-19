Resumen para apurados
- En el Día Mundial de la EPOC, entidades de salud alertaron globalmente que esta afección respiratoria mortal puede desarrollarse por convivir con fumadores o inhalar polución.
- Es la tercera causa de muerte global y afecta a 2 millones de argentinos. Siete de cada diez enfermos no están diagnosticados debido al desconocimiento de sus síntomas.
- El diagnóstico precoz, dejar de fumar y reducir la polución ambiental son claves para frenar una afección que causó 3,4 millones de muertes anuales, la mayoría prematuras.
Cada año, el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se celebra el tercer miércoles de noviembre. Este año, la jornada coincidió con el miércoles 18. La fecha es promovida por la Iniciativa Mundial contra la EPOC, que busca fomentar el diagnóstico temprano, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad progresiva que obstruye el flujo de aire y desarrolla cuadros como bronquitis y enfisema.
La EPOC está caracterizada por una limitación persistente del flujo de aire y puede manifestarse mediante la tos crónica, la expectoración y la falta de aire. Estos síntomas, ya sea solos o fusionados, pueden dificultar las actividades de la vida cotidiana. Entre los principales factores causantes se encuentra el tabaquismo, aunque también la exposición a fuentes de contaminación del aire.
Qué es la EPOC
La Organización Mundial de la Salud define la EPOC como la tercera causa de muerte en el mundo. Se estima que en 2023, 3,4 millones de personas murieron por ella. Casi el 90 % de estas muertes se dieron en personas menores de 70 años en países de ingreso mediano y bajo. La EPOC, además, es la séptima causa de mala salud en todo el mundo.
El tabaquismo representa más del 70 % de los casos de EPOC en los países de ingreso alto. En los países de ingreso mediano y bajo, el tabaquismo representa el 30 % - 40 % de los casos, y la contaminación del aire en lugares cerrados es un importante factor de riesgo.
Las personas con EPOC también tienen un mayor riesgo de padecer otros problemas de salud, entre los que cabe destacar los siguientes:
- Infecciones pulmonares, como gripe o neumonía
- Cáncer de pulmón
- Enfermedades del corazón
- Debilidad en los músculos y osteoporosis
- Depresión y ansiedad
Dejar de fumar: abandonar el consumo de tabaco y evitar la exposición al humo.
Reducir la exposición a contaminantes y evitar, en la medida de lo posible, el contacto con humo de leña, carbón y otros agentes contaminantes presentes en el hogar y el ámbito laboral.
Consultar ante síntomas persistentes, ya que la falta de aire, la tos crónica y la expectoración requieren evaluación médica.
Mantener las vacunas al día, especialmente contra la influenza, el neumococo y la COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones vigentes.
Realizar actividad física e incorporar ejercicios aeróbicos, como caminatas de aproximadamente 30 minutos, adaptados a las posibilidades de cada persona.
Participar en programas de rehabilitación pulmonar cuando esté indicado.
Utilizar los medicamentos inhalatorios indicados por el profesional, realizar los controles periódicos y evitar la automedicación o la suspensión del tratamiento sin consultar al equipo de salud.