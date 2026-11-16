El Consejo Agroindustrial reclamó a Diputados acelerar la ley de biocombustibles ante las diferencias por el biodiésel

“Como Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que nuclea a 63 cámaras y entidades que representan a 36 cadenas de valor agroindustriales y al 58% del total de las exportaciones argentinas, así como a las industrias de bioetanol y biodiesel, nos dirigimos a los miembros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para solicitarles, con carácter de urgencia, el dictamen y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con la aprobación del Senado”, arrancó la nota presentada a los parlamentarios.