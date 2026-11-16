El Consejo Agroindustrial reclamó a Diputados acelerar la ley de biocombustibles ante las diferencias por el biodiésel
La entidad, que reúne a 63 cámaras y organizaciones empresarias, entre ellas el Centro Azucarero Argentino, pidió a la Cámara baja que avance con el proyecto aprobado por el Senado.
Resumen para apurados
- Este lunes, el Consejo Agroindustrial Argentino pidió a la Cámara de Diputados aprobar la ley de biocombustibles para evitar que disputas en el sector demoren su tratamiento.
- La iniciativa ya tiene media sanción del Senado, pero diferencias entre pymes y grandes firmas integradas de biodiésel amenazan con frenarla antes del fin de sesiones ordinarias.
- El sector considera clave la norma para atraer inversiones, dinamizar economías regionales y dar autonomía a las provincias para fijar cortes adicionales de combustible limpio.
Ante la presión de sectores aliados al gobierno de Javier Milei para introducir nuevas modificaciones en el régimen del biodiésel, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a unas 63 cámaras y entidades empresarias -entre ellas el Centro Azucarero Argentino-, reclamó a los diputados nacionales que aceleren el tratamiento del proyecto de una nueva ley de biocombustibles.
El reclamo se hizo público este lunes ante la posibilidad de que las diferencias entre las pequeñas y medianas productoras y las grandes compañías integradas, que controlan distintos eslabones de la cadena productiva, como la elaboración de aceite de soja, demoren el tratamiento del proyecto durante el período de sesiones ordinarias, que finaliza el 30 de noviembre. No obstante, el gobierno libertario planea convocar a sesiones extraordinarias para tratar los temas que considera prioritarios.
“Como Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que nuclea a 63 cámaras y entidades que representan a 36 cadenas de valor agroindustriales y al 58% del total de las exportaciones argentinas, así como a las industrias de bioetanol y biodiesel, nos dirigimos a los miembros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para solicitarles, con carácter de urgencia, el dictamen y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con la aprobación del Senado”, arrancó la nota presentada a los parlamentarios.
Según fundamentaron esta representación, el proyecto “no es solo una norma técnica, es una herramienta fundamental para el desarrollo nacional que ha sido forjada a través de un amplio proceso de consenso entre gobernadores, senadores, productores, entidades, industria de biocombustibles, así como representantes de la industria petrolera y automotriz”. “Es el fruto de un diálogo donde todos los sectores han cedido en sus posiciones particulares en pos de un objetivo superior: que gane el país”, señaló.
Durante el tratamiento en el Senado de la Nación, los legisladores de las provincias productoras de bioetanol, tanto de maíz como de caña de azúcar, propusieron desdoblar la iniciativa ante las demoras para que el proyecto llegara al recinto. Sin embargo, esa alternativa no prosperó luego de analizar su impacto y advertir una mayor flexibilidad en las posiciones de los distintos segmentos del biodiésel.
Ahora, con la iniciativa ya en Diputados, los empresarios reclamaron que “es momento de avanzar”. “Señores diputados, la aprobación de este proyecto es la señal que el mercado, el campo y la industria esperan para invertir y potenciar nuestro desarrollo”, manifestaron en el comunicado.
“Nuestra visión es clara: esta política es un pilar estratégico en favor de toda la cadena agroindustrial, abarcando desde el azúcar, el maíz y la soja hasta, en un futuro cercano, otros granos con potencial de transformación. Esta ley permitirá que el productor agrícola acceda a nuevas y genuinas oportunidades de mejora y crecimiento, dinamizando la economía de nuestras provincias”, señaló el Consejo Agroindustrial Argentino.
En esa línea, señaló que la sanción de esta ley “permitirá fortalecer nuestra soberanía energética frente a un escenario internacional cada vez más complejo y volátil”. “La transición hacia energías más limpias es irreversible, y Argentina tiene el potencial de liderar este camino, agregando valor en origen y generando empleo federal de calidad”.
Y concluyó: “Finalmente, esta iniciativa pone al consumidor en el centro. El usuario que carga combustible para el transporte terrestre en todo el país merece acceder a una energía más eficiente, sostenible y competitiva. Las Provincias podrán, a partir de esta Ley, establecer cortes adicionales de biocombustibles para absorber producción de sus propias jurisdicciones y aprovechar la capacidad instalada”.