De acuerdo con los datos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), la producción de azúcar físico llegó a 1.381.658 toneladas, luego de 196 días de actividad. En esta etapa, los ingenios Ñuñorco y Marapa ya concluyeron la molienda, mientras que Santa Rosa podría hacerlo en las próximas horas, luego de las dificultades que tuvo para retomar la actividad a raíz de las lluvias de los últimos días.