Resumen para apurados
- En noviembre, la zafra de Tucumán alcanzó 17,64 millones de toneladas de caña molida y busca superar la marca de 2025 por la sostenida actividad de los ingenios.
- Pese a iniciar 30 días tarde por fuertes lluvias, la provincia produjo 1,38 millones de toneladas de azúcar físico mientras varios ingenios comienzan a cerrar la campaña.
- La campaña roza el 90% de avance y prevé un récord productivo provincial, consolidando además un fuerte volumen en la elaboración de bioetanol junto al norte del país.
La zafra azucarera 2026 de Tucumán transita su tramo final y se encamina a superar el volumen de caña molida de la campaña anterior. Al 17 de noviembre, la molienda acumulada alcanzó las 17,642 millones toneladas, cerca de los 17,670 millones registrados en 2025.
De acuerdo con los datos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), la producción de azúcar físico llegó a 1.381.658 toneladas, luego de 196 días de actividad. En esta etapa, los ingenios Ñuñorco y Marapa ya concluyeron la molienda, mientras que Santa Rosa podría hacerlo en las próximas horas, luego de las dificultades que tuvo para retomar la actividad a raíz de las lluvias de los últimos días.
Las estimaciones indican que entre el jueves y el viernes la provincia lograría el 90% de avance de la zafra. La campaña tucumana comenzó unos 30 días más tarde que la anterior, debido a los efectos de las precipitaciones, que también condicionaron el desarrollo de las tareas.
En el norte del país, de los cinco ingenios que estaban en actividad, solo Tabacal continúa con la campaña. A diferencia de Tucumán, Salta y Jujuy desarrollaron una zafra normal, tanto en los tiempos como en el volumen de caña procesada.
Al 17 de noviembre, la molienda acumulada en Salta y Jujuy llegó a 7.489.073 toneladas de caña y la producción de azúcar físico sumó 449.524 toneladas, tras 189 días de campaña.
En cuanto a la producción de alcohol, Tucumán acumuló 295.070.636 litros en 192 días de campaña, con nueve ingenios destilando. En Salta y Jujuy, la producción alcanzó los 185.026.935 litros, con cinco establecimientos en actividad durante el mismo período.