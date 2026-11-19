El lanzamiento de Grand Theft Auto VI puso fin a una espera de 13 años. Pero en la Argentina, el estreno trasciende el mundo gamer y funciona como un termómetro económico: comprar el juego hoy exige casi el doble de esfuerzo salarial que en septiembre de 2013, cuando debutó GTA V.
La brecha entre ambas fechas expone en números la devaluación del peso, el salto en las tarifas de transporte y una transformación profunda en la forma en que los argentinos consumen cultura.
El bolsillo: de comprar cinco juegos a no llegar ni a tres
En septiembre de 2013, conseguir GTA V en formato físico para PlayStation 3 o Xbox 360 costaba $630 (hasta $670 en algunos comercios). En aquel momento, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) era de $3.300 y el dólar oficial cotizaba a $5,75. De esta forma, el juego absorbía apenas el 19,1% de un ingreso básico, lo que permitía comprar hasta cinco copias con un solo sueldo.
Trece años después, la llegada de GTA VI en noviembre de 2026 encuentra otro escenario. En las tiendas digitales, el precio base arranca en $113.299 (Xbox Store) y US$ 79,99 (PlayStation Store). Con un salario mínimo establecido en $398.800 y un tipo de cambio de referencia de entre $1.570 y $1.580 por dólar, el costo final del título trepa a una franja de entre $142.190 y $158.612, según la plataforma.
En la práctica, el contraste entre ambos lanzamientos deja tres datos contundentes sobre la pérdida del poder adquisitivo:
- Multiplicación de precios: El valor del videojuego en pesos se multiplicó entre 225 y 251,8 veces en 13 años.
- Caída del salario real: El título pasó de representar el 19,1% del haber mínimo a absorber entre el 35,7% y el 39,8%. El poder de compra medido en este producto cayó un 47,6% (hoy alcanza para menos de tres copias).
- El impacto en Tucumán: Un solo videojuego equivale en la provincia a entre el 65,4% y el 72,9% de la Canasta Básica Alimentaria mensual de un adulto ($217.500, según la Dirección de Estadística de Tucumán). A esto se suma que en el aglomerado Gran Tucumán–Tafí Viejo la informalidad laboral afecta al 46,9% de los trabajadores, por lo que buena parte de los jóvenes ni siquiera accede a un salario mínimo completo.
El pasaje se multiplicó 566,7 veces, más del doble que el videojuego. Mientras que en 2013 los $630 que valía GTA V equivalían a 210 viajes (más de tres meses de traslados diarios para estudiar o trabajar), hoy el precio de GTA VI alcanza para pagar entre 80 y 93 boletos, privando al usuario de al menos 117 pasajes en la comparación directa.
Cómo era la Argentina cuando salió GTA V
El país que hizo fila a la medianoche en septiembre de 2013 vivía otra época política, tecnológica y cultural:
Política y sociedad
Cristina Fernández de Kirchner transitaba el segundo año de su segundo mandato presidencial y el país seguía conmocionado por la elección de Jorge Bergoglio como Papa Francisco, ocurrida apenas seis meses antes.
En la televisión, Ricardo Fort mantenía una presencia constante dos meses antes de su fallecimiento, en noviembre de ese año.
Música y estética
En las radios sonaba "La melodía de Dios", uno de los mayores éxitos de Tan Biónica. En las calles y locales comerciales dominaban los pantalones chupines, los colores flúo, las tachas y los calzados con plataforma.
Pantallas y streaming
Violetta, protagonizada por Tini Stoessel, batía récords de audiencia en su segunda temporada, mientras que Breaking Bad emitía su capítulo final el 29 de septiembre, doce días después del estreno del juego.
Spotify aún no había desembarcado en el país (llegó el 24 de septiembre de 2013), por lo que la música se escuchaba en reproductores MP3, CDs o radio FM.
Redes y consolas
Instagram no tenía Historias ni Reels, TikTok no existía y la inteligencia artificial generativa (como ChatGPT o los asistentes actuales) era todavía ciencia ficción para el público masivo. Además, la PlayStation 4 todavía no había salido al mercado, por lo que el juego debutó en PlayStation 3 y Xbox 360.
Fútbol
La Selección dirigida por Alejandro Sabella sellaba su clasificación al Mundial de Brasil 2014 tras golear 5-2 a Paraguay en Asunción a mediados de ese mismo mes.
Del mostrador de galería al resumen de tarjeta cargado de impuestos
Entre 2013 y 2026 también cambió el modo de comprar. Trece años atrás, la adquisición era física: implicaba ir a las galerías comerciales para llevarse la caja plástica con el disco importado en cadenas especializadas como CDMarket, firma emblemática fundada en 1993 que anunció su cierre definitivo en febrero de 2026 tras más de tres décadas de actividad.
Hoy el mercado es casi 100% digital y pasa por el resumen de la tarjeta de crédito o débito, donde los impuestos juegan un partido aparte. Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales para las plataformas de videojuegos, las operaciones siguen alcanzadas por dos tributos:
- 21% de IVA sobre servicios digitales a nivel nacional.
- 4,5% de Ingresos Brutos en Tucumán, aplicado por la Dirección General de Rentas (DGR) sobre plataformas internacionales.
Un termómetro pop de 13 años
La distancia entre GTA V y GTA VI deja una radiografía precisa de la Argentina contemporánea. Aquel consumidor que en 2013 hacía fila en un mostrador y pagaba menos de un quinto de un sueldo mínimo hoy compra a través de una pantalla, enfrenta tributos nacionales y provinciales y debe destinar casi el 40% de un ingreso básico.
Entre el dólar a $5,75 y el boleto a $3,00 de 2013 y la realidad tarifaria de 2026, el paso de una generación de consolas a otra terminó contando en números la historia económica del país.