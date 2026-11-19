Trece años después, la llegada de GTA VI en noviembre de 2026 encuentra otro escenario. En las tiendas digitales, el precio base arranca en $113.299 (Xbox Store) y US$ 79,99 (PlayStation Store). Con un salario mínimo establecido en $398.800 y un tipo de cambio de referencia de entre $1.570 y $1.580 por dólar, el costo final del título trepa a una franja de entre $142.190 y $158.612, según la plataforma.