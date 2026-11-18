Bad Bunny, Rosalía y Karol G llegan a GTA 6: la lista de canciones que suena en Vice City
Con perreo, dembow, bachata y hasta un clásico de Elvis Crespo, la comunidad ya cazó los primeros 25 temazos de la emisora más picante de Vice City. Un recorrido por el tracklist que convierte cada persecución policial en una fiesta.
Aterrizar en la nueva Vice City tiene un sabor especial, y no solo por sus playas y luces de neón. Con el despliegue de GTA VI, Rockstar Games volvió a demostrar que entiende la música como el verdadero motor de sus mundos abiertos.
Entre todas las frecuencias del dial, Cocoteo FM se coronó al instante como la favorita para subir el volumen al máximo: una emisora pura sangre latina donde el reggaetón, el dembow, el trap y la bachata marcan el pulso de la calle.
Como ya es tradición en la saga, los propios jugadores se pusieron el traje de detectives musicales. En redes sociales, usuarios como @BBPRTV en X empezaron a compartir los primeros hallazgos capturados en plena ruta, armando una playlist colaborativa que confirma que el sonido urbano en español ya es dueño y señor de la cultura pop global.
Del "Conejo Malo" a la "Motomami": puro fuego en el dial
Pensada tanto para escapar de cinco estrellas de búsqueda como para dar una vuelta nocturna con la capota baja, Cocoteo FM no se guarda nada. El menú musical cruza a los pesos pesados de la industria actual con joyas tropicales que nadie esperaba escuchar en un videojuego.
Por un lado, el dominio de Bad Bunny es total, con cuatro apariciones confirmadas que incluyen el guiño obligatorio de Otra Noche en Miami, acompañado por la vanguardia de Rosalía con Candy, la fuerza de Karol G con EL MAKINÓN y el perreo de Feid, Rauw Alejandro y Young Miko.
Pero la verdadera magia de esta curaduría está en sus contrastes:
- Para bajar las revoluciones: Romeo Santos aporta la cuota exacta de amargue y bachata junto a El Chaval de la Bachata con Canalla.
- Factor nostalgia: El Suave Mix de Calle 13 y el eterno Nuestra Canción de Elvis Crespo demuestran que los clásicos nunca pasan de moda.
- La nueva sangre: Rockstar también apostó por sonidos alternativos y frescos sumando a la española Judeline, la boricua RaiNao y la irreverencia de Bb trickz.
Si quieres armar la previa antes de entrar a Vice City, esta es la selección completa descubierta hasta ahora:
- Bad Bunny: EoO, Otra Noche en Miami y 25/8
- Tainy & Bad Bunny: Mojabi Ghost
- Rosalía: Candy
- KAROL G & Mariah Angeliq: EL MAKINÓN
- Feid: Chorrito pa las animas
- Rauw Alejandro: Macacoa 2000
- Young Miko: Ni le cabe
- Myke Towers: Girl
- Farruko: Pepas
- Anuel AA & Haze: Amanece
- Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa: Si Es Trucho Es Trucho
- El Alfa, El Cherry Scom & CJ: La Mamá de la Mamá
- Chimbala & Omega: Se Me Nota (Agarramé)
- Tokischa & Bulin 47: CELOS
- JHAYCO: X
- LATIN MAFIA & Omar Apollo: Hecho Para Ti
- Romeo Santos & El Chaval de la Bachata: Canalla
- Elvis Crespo: Nuestra Canción
- Calle 13: Suave Mix (Blass Remix)
- Judeline: Besito
- Bb trickz: Malvada
- RaiNao & El Laberinto del Coco: mariposas en el estómago
- MJ Nebreda: La Pari