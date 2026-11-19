Mariana Fabbiani atraviesa horas de preocupación por la salud de su esposo, el productor Mariano Chihade, quien fue sometido a una intervención quirúrgica. En medio de la incertidumbre, la conductora eligió expresarse a través de sus redes sociales, donde agradeció las muestras de cariño que recibió su familia y compartió un mensaje cargado de esperanza.