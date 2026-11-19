Resumen para apurados
- Mariana Fabbiani agradeció en redes el apoyo tras la exitosa cirugía cerebral de su esposo, Mariano Chihade, internado en el Instituto Fleni debido a un nódulo.
- La intervención se concretó luego de que una resonancia magnética detectara la anomalía; según el parte médico oficial, el productor evoluciona favorablemente.
- La conductora acompaña la recuperación de Chihade mientras la comunidad médica y el entorno familiar aguardan los resultados diagnósticos definitivos sobre el cuadro.
Mariana Fabbiani atraviesa horas de preocupación por la salud de su esposo, el productor Mariano Chihade, quien fue sometido a una intervención quirúrgica. En medio de la incertidumbre, la conductora eligió expresarse a través de sus redes sociales, donde agradeció las muestras de cariño que recibió su familia y compartió un mensaje cargado de esperanza.
"Esto también pasará", escribió en sus historias de Instagram, donde también pidió que acompañen a Mariano con amor y pensamientos positivos. Sus palabras llegaron poco después de que el Instituto Fleni difundiera una actualización sobre el estado de salud del productor.
El mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación por su esposo
La conductora de El Diario de Mariana utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento que recibió durante los últimos días y destacar la importancia del afecto en este momento familiar. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", expresó.
Además, invitó a sus seguidores a enviarle buenas energías a su marido y compartió una imagen de la Virgen Desatanudos, de la que es devota.
Fabbiani y Chihade están casados desde 2010. A través de sus publicaciones, la conductora dejó ver la importancia del apoyo recibido mientras acompaña la recuperación del productor.
Qué se sabe sobre la salud de Mariano Chihade
El mensaje de Mariana se conoció antes de que el Instituto Fleni difundiera un nuevo parte médico sobre la evolución de Mariano Chihade. Según el comunicado, el productor fue sometido a una intervención quirúrgica que se desarrolló sin complicaciones. Además, los profesionales señalaron que evoluciona favorablemente.
La actualización representa una noticia alentadora respecto del primer informe, publicado el martes, cuando el centro médico había indicado que Chihade se encontraba clínicamente estable y debía ser operado.
La internación se produjo luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. A partir de ese hallazgo, los médicos realizaron distintas evaluaciones para determinar los pasos a seguir. Hasta el momento, Fleni no brindó detalles sobre el diagnóstico ni sobre las características de la cirugía.