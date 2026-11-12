La supuesta separación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: qué tiene que ver Fito Páez

La relación entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, después de casi 20 años juntos y dos hijos en común, habría atravesado una fuerte crisis por un conflicto económico. La revelación la hizo Jorge Rial, quien vinculó los problemas de la pareja con el resultado financiero de la serie sobre Fito Páez que produjo Chihade para Netflix.