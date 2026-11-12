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La supuesta separación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: qué tiene que ver Fito Páez

La crisis matrimonial entre la conductora y el productor habría tenido un trasfondo económico relacionado con la ficción sobre el músico que estrenó Netflix. Jorge Rial contó que Fabbiani habría utilizado dinero de una herencia familiar para afrontar las pérdidas del proyecto.

La supuesta separación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: qué tiene que Fito Páez
La supuesta separación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade: qué tiene que Fito Páez FOTO Gente
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Jorge Rial reveló que Mariana Fabbiani y Mariano Chihade sufrieron una crisis de pareja por las pérdidas millonarias que dejó la serie sobre Fito Páez.
  • La ficción generó un déficit de hasta tres millones de dólares y la conductora habría usado fondos de una herencia familiar para cubrir las deudas de la productora.
  • El caso expone los riesgos financieros en producciones de streaming y el impacto que los malos acuerdos comerciales pueden tener en la estabilidad matrimonial.
Resumen generado con IA

La relación entre Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, después de casi 20 años juntos y dos hijos en común, habría atravesado una fuerte crisis por un conflicto económico. La revelación la hizo Jorge Rial, quien vinculó los problemas de la pareja con el resultado financiero de la serie sobre Fito Páez que produjo Chihade para Netflix.

Durante su programa de streaming Ensalada Rusa, el periodista aseguró que el proyecto habría dejado pérdidas millonarias y que la conductora terminó involucrada económicamente para ayudar a su marido.

Según el relato de Rial, el productor habría perdido entre dos y tres millones de dólares con la ficción. Aunque la serie tuvo una buena recepción de audiencia, el periodista sostuvo que el acuerdo comercial con Netflix no habría resultado conveniente desde el punto de vista financiero.

El dinero de una herencia y el conflicto matrimonial

Rial explicó que, ante las dificultades económicas que habría dejado la producción, Chihade recurrió a su esposa para conseguir el dinero necesario. De acuerdo con su versión, Fabbiani habría utilizado parte de una herencia de su abuelo para respaldar el negocio.

El conductor también contó que la situación generó un fuerte malestar en la pareja. Según afirmó, la conductora habría manifestado su preocupación por haber comprometido sus ahorros en un proyecto que no había sido suyo.

En ese contexto, Rial aseguró que Mariana Fabbiani y Mariano Chihade atravesaron una separación momentánea. La decisión habría llegado después de los desacuerdos por el dinero que ella habría aportado para afrontar las pérdidas.

El periodista cerró su relato con una referencia irónica al desenlace económico de la serie de Fito Páez y al impacto que, según su versión, tuvo en la vida personal de sus protagonistas.

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