Resumen para apurados
- El productor Mariano Chihade fue operado con éxito este miércoles en el Instituto Fleni tras detectársele un nódulo cerebral, según informó el centro médico.
- La intervención se concretó sin complicaciones luego de que una resonancia magnética revelara la lesión. Su esposa, Mariana Fabbiani, agradeció el apoyo recibido.
- Chihade permanece internado en recuperación junto a su familia, a la espera del alta para reasumir su rol profesional como futuro director ejecutivo de El Nueve.
El Instituto Fleni difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mariano Chihade, esposo de la conductora Mariana Fabbiani, y confirmó que el productor fue operado con resultados favorables. Según el comunicado oficial, la intervención quirúrgica se desarrolló sin complicaciones y el paciente evoluciona favorablemente.
“La cirugía se desarrolló sin complicaciones”, informó el centro médico en un parte firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano, donde permanece internado el productor. Además, precisó que Chihade se encuentra en recuperación, acompañado por su familia.
El comunicado, fechado el 18 de noviembre, no brindó detalles sobre el tipo de intervención ni informó cuándo podría recibir el alta médica.
Qué dice el nuevo parte médico de Mariano Chihade
La actualización difundida por Fleni representa una evolución favorable respecto del primer informe médico, que había sido comunicado el martes. En aquella oportunidad, el centro de salud había señalado que Chihade se encontraba clínicamente estable y que debía someterse a una intervención quirúrgica.
La internación se produjo luego de que se identificara una imagen nodular en una resonancia magnética cerebral. A partir de ese hallazgo, el equipo médico dispuso la realización de estudios y evaluaciones para determinar los pasos a seguir.
Hasta el momento, la institución no comunicó mayores precisiones sobre el diagnóstico ni sobre las características de la cirugía.
El mensaje de Mariana Fabbiani sobre la salud de su marido
En medio de la preocupación por la salud de su esposo, Mariana Fabbiani utilizó sus historias de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo que recibió la familia.
“Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora de DDM, el programa que conduce por América TV.
Luego, pidió a sus seguidores que acompañaran al productor con buenos deseos: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”.
La presentadora también compartió una imagen de la Virgen María Desatanudos.
Quién es Mariano Chihade, el productor y esposo de Mariana Fabbiani
Mariano Chihade es uno de los productores más reconocidos de la televisión argentina. En 2005 fundó Mandarina Contenidos, una compañía que desarrolló programas de entretenimiento, ficción, magazines, documentales y realities para distintos canales y plataformas.
Entre sus producciones se encuentran LAM, DDM, SQP y El amor después del amor, la serie sobre la vida de Fito Páez.
En mayo de 2024, la productora lanzó el canal de streaming Bondi Live. Además, semanas atrás, Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de Mandarina Contenidos y de Bondi Live. Como parte de la operación, Chihade asumiría como director ejecutivo integral de El Nueve.
El productor y Mariana Fabbiani se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV. Juntos tienen dos hijos, Matilda y Máximo, y mantienen desde hace casi dos décadas una relación que también estuvo vinculada con distintos proyectos televisivos.