El esposo de Mariana Fabbiani fue internado y será operado: qué dice el parte médico sobre su salud
Mariano Chihade permanece internado en el Fleni, donde le realizarán una intervención quirúrgica tras detectar una imagen nodular en una resonancia magnética cerebral. El centro médico informó que se encuentra clínicamente estable.
Resumen para apurados
- Mariano Chihade, productor y esposo de Mariana Fabbiani, fue internado en el Fleni de Belgrano y será operado tras detectarse una imagen nodular en su cerebro.
- La institución médica informó que el paciente ingresó para estudios programados y se encuentra clínicamente estable, acompañado por sus familiares.
- Se aguardan detalles de la fecha de la cirugía, la cual coincide con una etapa clave de su productora Mandarina Contenidos y su futuro rol directivo en Canal 9.
El productor Mariano Chihade, esposo de la conductora Mariana Fabbiani, permanece internado en la sede Belgrano del centro médico Fleni y será sometido a una intervención quirúrgica. La institución difundió este martes un comunicado en el que brindó detalles sobre su estado de salud y confirmó que se encuentra clínicamente estable.
Según informó el centro médico, Chihade ingresó para completar una serie de estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una imagen nodular. A partir de ese hallazgo, los profesionales avanzaron con las evaluaciones necesarias para definir los próximos pasos de su tratamiento.
Qué dice el parte médico sobre la salud de Mariano Chihade
El comunicado de Fleni, fechado el 17 de noviembre y difundido por Mandarina Contenidos, precisó que el productor continúa internado y que será sometido a una operación.
"En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro", señala el documento.
Además, el parte médico indicó: "Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes".
La institución llevó tranquilidad respecto de su evolución al remarcar que el paciente se encuentra "clínicamente estable y acompañado por su familia".
La información fue firmada por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre el tipo de intervención ni sobre cuándo se realizará.
Mariano Chihade está acompañado por Mariana Fabbiani y su familia
Según pudo saber Infobae, el productor permanece acompañado por su esposa, Mariana Fabbiani, y sus familiares durante la internación.
La pareja se conoció en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV. En aquel momento, Fabbiani conducía RSM, el resumen de los medios, mientras que Chihade se desempeñaba en el área de programación de la señal.
Con el tiempo consolidaron su relación y formaron una familia. En 2010 nació Matilda, su primera hija, y cuatro años más tarde llegó Máximo.
Quién es Mariano Chihade, el productor detrás de Mandarina Contenidos
Chihade es uno de los productores más reconocidos de la televisión argentina. En 2005 fundó Mandarina Contenidos, luego de trabajar en Promofilm y ocupar cargos vinculados con la dirección artística y de contenidos en Endemol Argentina y América TV.
La productora estuvo detrás de distintos formatos de ficción, entretenimiento, magazines, documentales y realities. Entre sus trabajos se encuentran El amor después del amor, la serie sobre la vida de Fito Páez, y programas como LAM, DDM y SQP.
En mayo de 2024, la empresa lanzó el canal de streaming Bondi. Además, a fines de octubre de 2026, Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de Mandarina Contenidos y de Bondi Live. Como parte de esa operación, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9.
La internación del productor se conoció en medio de esta nueva etapa profesional. Por ahora, el parte médico de Fleni es la principal información oficial sobre su estado de salud.