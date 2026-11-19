Las últimas tres ediciones ofrecen un mapa de luces y de sombras. En 2023, con sexto grado, el 66,4% de los alumnos alcanzó el nivel satisfactorio o avanzado en Lengua y el 51,5% en Matemática; el informe oficial advirtió un estancamiento en esta última área durante la última década. En 2024 se evaluó a quienes cursan el último tramo de la secundaria: el 58% llegó a ese nivel en Lengua y apenas el 14,2% en Matemática, según el Ministerio de Capital Humano. Ese año, además, Aprender Alfabetización midió la lectura en tercer grado: un 45,1% alcanzó los niveles esperados; en Tucumán, un 40,4%. La edición 2025, otra vez con sexto grado, trajo la mejor noticia: el 76,9% logró desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua, 10,5 puntos más que en 2023, y el 55% en Matemática, 3,5 puntos más. Tucumán avanzó, según el Ministerio de Educación provincial: del 61,5% al 69% en Lengua y de un 42,6% a un 44,7% en Matemática. Aun así, la provincia quedó entre las tres jurisdicciones con menores resultados en ambas áreas.