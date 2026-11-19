Unos 26.000 alumnos de tercer grado de 717 escuelas primarias de Tucumán han rendido el Operativo Aprender Censal 2026. Se trata de una evaluación nacional de Lengua y de Matemática que, según la Secretaría de Educación de la Nación, busca generar evidencia para orientar y diseñar políticas educativas. Esa promesa solo se cumple si, cuando lleguen los resultados, se los recibe como lo que son: un diagnóstico, no un veredicto.
Las últimas tres ediciones ofrecen un mapa de luces y de sombras. En 2023, con sexto grado, el 66,4% de los alumnos alcanzó el nivel satisfactorio o avanzado en Lengua y el 51,5% en Matemática; el informe oficial advirtió un estancamiento en esta última área durante la última década. En 2024 se evaluó a quienes cursan el último tramo de la secundaria: el 58% llegó a ese nivel en Lengua y apenas el 14,2% en Matemática, según el Ministerio de Capital Humano. Ese año, además, Aprender Alfabetización midió la lectura en tercer grado: un 45,1% alcanzó los niveles esperados; en Tucumán, un 40,4%. La edición 2025, otra vez con sexto grado, trajo la mejor noticia: el 76,9% logró desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua, 10,5 puntos más que en 2023, y el 55% en Matemática, 3,5 puntos más. Tucumán avanzó, según el Ministerio de Educación provincial: del 61,5% al 69% en Lengua y de un 42,6% a un 44,7% en Matemática. Aun así, la provincia quedó entre las tres jurisdicciones con menores resultados en ambas áreas.
La mejora de la primaria aún no se advierte en la secundaria. PISA 2025 apunta en la misma dirección que Aprender: Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, por debajo de 2022 en las tres áreas; y solo un 24% de los chicos de 15 años alcanzó el nivel 2 en Matemática, frente al 65% del promedio.
Conviene ser prudentes: las evaluaciones no son plenamente comparables. Cambian los grados evaluados; el informe de Alfabetización aclara que no puede contrastarse con mediciones anteriores y PISA mide por muestra a otra población, los chicos de 15 años. Con esa salvedad, el cuadro permite orientarse. Hay una fortaleza para consolidar: el avance en Lengua de sexto grado, un activo que conviene entender y sostener. Y hay deudas evidentes: la Matemática en todos los niveles evaluados y la secundaria, donde menos de uno de cada cinco estudiantes alcanza el nivel esperado en esa área.
Corresponde, entonces, pedir algo concreto a las autoridades de los distintos niveles del Estado. A la Nación y al Consejo Federal de Educación, que difundan los resultados completos y a tiempo, y que los traduzcan en políticas de alcance federal, con metas, recursos y formación docente, para reforzar lo que funciona y para corregir lo que no. A las provincias, que usen los informes por escuela para intervenir donde se adviertan mayores dificultades. A las conducciones escolares, que lleven los datos a la práctica de aula. Evaluar no mejora, per se, ningún aprendizaje. Pero sin evaluaciones aceptadas y compartidas, tampoco hay forma seria de saber dónde enseñar mejor. Los chicos que rindieron en estos días son quienes más tienen para ganar si los resultados se leen sin temor y se usan sin demora.