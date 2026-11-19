La propuesta nació del intercambio entre los organizadores -Martín López Cruz, director general de la firma, y Patricia Ribone, gerenta comercial de LA GACETA- en torno a la necesidad de articular espacios de diálogo y debate profundo sobre management, relaciones corporativas y los intereses estratégicos que marcan el rumbo de la Provincia. “Hay mucho talento empresarial acá en Tucumán y tal vez no hay muchos lugares interesantes en donde la gente se pueda sentar a hablar de management”, explicó López Cruz al delinear los objetivos de la jornada.