“Que el Gobierno de la Provincia esté en Cancillería llevando un instrumento tan importante como este, de 1833, que Balcarce, gobernador de Buenos Aires, le envió a Heredia, gobernador de Tucumán, representa un aporte significativo. Es un documento que encontramos en el Archivo Histórico de la Provincia, en el marco del proceso de digitalización que estamos impulsando, y que vamos a entregar personalmente al canciller Pablo Quirno, quien lleva adelante el diálogo y las negociaciones vinculadas con las Islas Malvinas y la recuperación de nuestra soberanía”, sostuvo.