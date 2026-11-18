Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo entregará este jueves a Cancillería un documento de 1833 hallado en Tucumán para respaldar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
- El oficio de Juan Ramón Balcarce sobre la usurpación británica fue descubierto durante tareas de digitalización y conservación en el Archivo Histórico de la provincia.
- El valioso texto se incorporará a la documentación diplomática del país para fortalecer la posición histórica y legal argentina ante el Reino Unido en foros internacionales.
El gobernador Osvaldo Jaldo llevará el jueves a la Cancillería Argentina un documento histórico de 1833 que constituye un nuevo aporte de Tucumán a la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Se trata de un oficio de cuatro hojas firmado por Juan Ramón Balcarce, entonces gobernador de Buenos Aires, y dirigido a Alejandro Heredia, quien estaba al frente del Gobierno tucumano.
El hallazgo se produjo en el marco del trabajo de conservación, clasificación y digitalización del patrimonio documental que desarrolla el Archivo Histórico de la Provincia. El escrito contiene información sobre la usurpación británica de las islas y será entregado personalmente al canciller Pablo Quirno para incorporar este antecedente histórico a la documentación vinculada con el reclamo argentino ante el Reino Unido.
Al referirse a la presentación, Jaldo destacó la importancia del documento y el valor de acercarlo a las autoridades nacionales que llevan adelante las gestiones diplomáticas.
“Que el Gobierno de la Provincia esté en Cancillería llevando un instrumento tan importante como este, de 1833, que Balcarce, gobernador de Buenos Aires, le envió a Heredia, gobernador de Tucumán, representa un aporte significativo. Es un documento que encontramos en el Archivo Histórico de la Provincia, en el marco del proceso de digitalización que estamos impulsando, y que vamos a entregar personalmente al canciller Pablo Quirno, quien lleva adelante el diálogo y las negociaciones vinculadas con las Islas Malvinas y la recuperación de nuestra soberanía”, sostuvo.
En ese sentido, el Gobernador vinculó el hallazgo con la participación histórica de Tucumán en la construcción de la Nación y su compromiso con las causas nacionales.
“Los tucumanos hacemos un aporte, como lo venimos haciendo a lo largo de toda la historia de la República. Desde la Batalla de Tucumán, aquel 24 de septiembre de 1812, con Manuel Belgrano y Bernabé Aráoz, hasta el 9 de julio de 1816. Tucumán tuvo una participación importante en la historia argentina y este es un paso más: entregar un documento que tiene como objetivo reafirmar que las Malvinas han sido, son y seguirán siendo argentinas”, concluyó.