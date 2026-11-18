Reforma electoral, PASO y acoples: las claves detrás de la estrategia de Milei para 2027
Resumen para apurados
- Según analizó Patricio Adorno, el Gobierno de Milei acelera en el Congreso una reforma electoral que busca eliminar las PASO para ordenar su poder hacia 2027.
- La iniciativa incluye listas colectoras y límites al financiamiento, en un marco de demoras previas y crecientes tensiones para sellar acuerdos con bloques aliados.
- Pese a la viabilidad de un dictamen de comisión, el debate en el recinto del Senado será complejo y marcará el armado de alianzas para los comicios ejecutivos futuros.
A menos de dos semanas del cierre del período de sesiones ordinarias, el Gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones en el Congreso para avanzar con la reforma electoral. La iniciativa, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), contempla otros cambios en el sistema político que podrían tener impacto en las provincias. Para el politólogo Patricio Adorno, detrás del proyecto hay una estrategia que apunta tanto a la oposición peronista como a las disputas internas de La Libertad Avanza y a la construcción de poder de cara a 2027.
"Vemos una intensidad y una voracidad por parte del oficialismo nacional por resolver cuestiones que postergó desde abril de este año", señaló el especialista en diálogo con LA GACETA al analizar los tiempos elegidos por la Casa Rosada para impulsar la reforma. Según explicó, la demora respondió a la falta de consensos y a la necesidad de atender otras urgencias económicas y políticas.
El politólogo consideró que el Gobierno arrastra desde el comienzo de su gestión dificultades para construir vínculos de confianza con sus aliados. "No haberse mostrado como un aliado confiable con los aliados ideológicos y dialoguistas o transaccionales que tiene el Gobierno", planteó, al mencionar al PRO, la UCR y los gobernadores que mantienen canales de negociación con la Casa Rosada.
A su entender, el escenario se complicó por el cambio de incentivos de esos sectores a medida que se acerca el proceso electoral de 2027. Esto encareció las negociaciones legislativas y obliga al oficialismo a ofrecer mayores concesiones para conseguir respaldo.
"El Gobierno está llegando a un momento en el que para cumplir con unos va a tener que incumplir con otros. Y en la previa de un escenario electoral, en el cual la confianza para la construcción de alianzas es importante, es un mal síntoma", advirtió.
PASO, acoples y financiamiento: qué hay detrás de la reforma
Para Adorno, uno de los aspectos centrales del debate es que la reforma impulsada por Milei no se limita a la eliminación de las PASO. El proyecto contempla modificaciones en distintos componentes del sistema electoral que, según su interpretación, también responden a necesidades políticas del oficialismo.
"Funciona como una doble herramienta. Primero, dañar o quitarle elementos de articulación a su principal oposición externa, al peronismo. Y también desactivar las apetencias de la oposición interna que tiene hoy el oficialismo nacional", explicó.
En ese sentido, mencionó las tensiones dentro del propio espacio libertario y las aspiraciones de Patricia Bullrich de tener un mayor protagonismo en la conducción política del movimiento.
Otro de los puntos que destacó es la incorporación de las listas colectoras en la Boleta Única de Papel, un mecanismo que en Tucumán tiene su correlato en el sistema de acoples.
"Básicamente, Javier Milei quiere su propio sistema de acoples a nivel nacional para resolver las tensiones internas con gobernadores o sectores aliados en las provincias", afirmó.
El politólogo también se refirió a los cambios previstos para las elecciones simultáneas. El proyecto permitiría incorporar categorías nacionales y provinciales en una misma Boleta Única de Papel, una posibilidad que actualmente está limitada por la normativa. Como antecedente, recordó lo ocurrido en Juan Bautista Alberdi, donde en octubre del año pasado los ciudadanos debieron votar para cargos nacionales y municipales en cuartos oscuros separados.
La iniciativa también incluye modificaciones en los requisitos para que los partidos políticos obtengan personería jurídica y en el financiamiento público y electoral. Para Adorno, estas medidas podrían dificultar la participación de fuerzas políticas que todavía no cuentan con una estructura consolidada.
"Pareciera que La Libertad Avanza lo que quiere hacer es patear la escalera para otros partidos políticos", graficó.
En ese contexto, puso el foco en un artículo del borrador del proyecto presentado en el Senado que establece que las disposiciones electorales de la reforma tendrían vigencia únicamente para 2027.
"Eso te lleva a preguntarte si en realidad estamos modificando el sistema electoral argentino en beneficio del país o lo estamos modificando en beneficio de un gobierno", planteó.
Las negociaciones en el Congreso y el futuro de las PASO
Respecto de las posibilidades de que el oficialismo consiga los votos necesarios, Adorno diferenció el avance del proyecto en comisión de lo que podría ocurrir cuando llegue al recinto del Senado.
Consideró que la obtención de un dictamen es un escenario posible, pero advirtió que conseguir la media sanción será una negociación mucho más compleja. "No son solo 10 voluntades las que hay que coordinar, son 40 y son 40 que dependen de todo el país", señaló.
El analista recordó que el Congreso ya aprobó la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de 2025, aunque remarcó que el escenario de 2027 presenta otras particularidades, porque estarán en juego cargos ejecutivos y disputas por espacios de poder en las provincias.
Jaldo y Manzur, una disputa con antecedentes en 2019
En el plano provincial, Adorno analizó el creciente enfrentamiento entre Osvaldo Jaldo y Juan Manzur y encontró similitudes con la interna que protagonizó el peronismo tucumano en 2019.
Para explicar su lectura, hizo referencia primero a las tensiones dentro del justicialismo nacional. Mencionó la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en un acto por el Día de la Militancia, en el que participaron dirigentes como Sergio Massa, Máximo Kirchner y representantes del interior, entre ellos el propio Manzur.
Según el politólogo, ese episodio refleja las dificultades que todavía existen para alcanzar un ordenamiento interno dentro del peronismo nacional.
En Tucumán, consideró que Manzur intenta posicionarse como una alternativa al oficialismo provincial y recuperar protagonismo en la discusión política. "Me parece que planteó algo que es natural de un sector que es hoy minoritario dentro de la representación del PJ provincial, que es el desafiante al Gobierno provincial, como en su momento lo fue el propio Jaldo en 2021", analizó.
También interpretó las recientes declaraciones de Jaldo, quien le reclamó al senador que deje de viajar a La Rioja y visite con mayor frecuencia Tucumán, como una respuesta a ese intento de reposicionamiento.
Adorno trazó un paralelismo con 2019, cuando el entonces gobernador Manzur enfrentó a su antecesor José Alperovich, quien disputó la elección por fuera del Partido Justicialista.
"En 2019, Juan Manzur era gobernador y José Alperovich, su predecesor, le disputaba por fuera del PJ. Obtuvimos un justicialismo que sacó en su conjunto 45 puntos de un lado y 12 puntos del otro, casi 57%", recordó.
En aquella elección, además, la oposición estuvo dividida entre Silvia Elías de Pérez, que obtuvo alrededor del 19% de los votos, y Ricardo Bussi, que consiguió cerca del 11%.
"Me parece que hoy el escenario está planteado más o menos en los mismos términos del lado del oficialismo y te diría que muy parecido también del lado de la oposición", concluyó.