A menos de dos semanas del cierre del período de sesiones ordinarias, el Gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones en el Congreso para avanzar con la reforma electoral. La iniciativa, que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), contempla otros cambios en el sistema político que podrían tener impacto en las provincias. Para el politólogo Patricio Adorno, detrás del proyecto hay una estrategia que apunta tanto a la oposición peronista como a las disputas internas de La Libertad Avanza y a la construcción de poder de cara a 2027.