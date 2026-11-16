Melconian confirmó que será candidato a presidente y reclamó una reforma tributaria

Resumen para apurados
- El economista Carlos Melconian confirmó en Argentina que se postulará a presidente en las próximas elecciones para impulsar el crecimiento económico y una reforma tributaria.
- El expresidente del Banco Nación criticó la gestión de Javier Milei al señalar que el ajuste no mejoró la vida ciudadana ni resolvió la incertidumbre del régimen cambiario.
- Melconian busca captar el voto de quienes buscan figuras externas pero experimentadas, desafiando la reelección de Milei con un modelo centrado en el desarrollo productivo.
El economista Carlos Melconian confirmó que buscará competir por la Presidencia en las próximas elecciones y explicó que su objetivo es encabezar un proceso de crecimiento económico con eje en las necesidades de la sociedad. Además, insistió en la necesidad de avanzar con una reforma tributaria como parte de los cambios estructurales que necesita el país.
“Quiero liderar un proceso de crecimiento y creo que tenemos con qué”, afirmó. El ex titular del Banco Nación, que en 2023 formó parte del equipo económico que Patricia Bullrich había elegido para un eventual gobierno, cuestionó los resultados de la gestión de Javier Milei y consideró que la transición económica todavía no se tradujo en mejoras para la población.
“Hay una transición que no ha generado resultados en la gente”, sostuvo.
Melconian también hizo hincapié en los problemas monetarios y cambiarios de la Argentina. “La Argentina lleva muchísimos años sin moneda”, afirmó, y contrastó el lugar central que tuvo la dolarización durante la campaña electoral con las incertidumbres que, a su criterio, todavía existen sobre el esquema económico actual. “Hoy no sabemos cuál es el régimen cambiario”, advirtió.
Además, consideró que quien aspire a conducir el país debe tener como prioridades la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, aclaró que la estabilidad no puede ser el objetivo final de una gestión, sino el punto de partida para una recuperación económica sostenida.
En su diagnóstico, la primera etapa debía estar orientada a ordenar las cuentas públicas y alcanzar el equilibrio fiscal. Después, planteó, el desafío consiste en poner en marcha un proceso de crecimiento que permita mejorar las condiciones de vida de la población, dentro de un modelo basado en el respeto a la propiedad privada y la libertad de mercado.
Consultado sobre sus coincidencias con el oficialismo en materia económica, Melconian recordó su trayectoria y su acercamiento a los gobiernos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “Es lo que costó no ser casi ministro del presidente Macri”, respondió. De esa manera, buscó diferenciar la defensa de los principios liberales de la evaluación sobre los resultados concretos de una administración.
El economista sostuvo que las sociedades atraviesan distintas etapas y que, después de un período concentrado en el equilibrio fiscal, la Argentina necesita poner el foco en la expansión de la actividad. No obstante, cuestionó la orientación del Gobierno: “No estamos frente a una administración que lleve en la sangre ese tema”.
La reelección de Milei, bajo cuestionamiento
Durante la entrevista, Melconian también puso en discusión la posibilidad de que Javier Milei busque un segundo mandato. “Estoy pensando si no le hace mal a la Argentina”, expresó, al plantear que las disputas políticas y la intención de permanecer en el poder pueden terminar condicionando las prioridades de una gestión.
Dijo que la continuidad institucional no necesariamente debe estar asociada a la permanencia de una misma figura en la Presidencia. “Viene el presidente Milei y vendrá el presidente del crecimiento, ¿cuál es el problema?”, preguntó. Incluso imaginó una sucesión de gobiernos con objetivos diferentes: después de una administración enfocada en la estabilidad, podría llegar otra dedicada al crecimiento y una posterior centrada en el desarrollo.
Cómo piensa construir su candidatura
Al referirse a su desembarco en la competencia electoral, Melconian reconoció que tiene poca experiencia en las negociaciones partidarias. Se definió como “un novato” en materia de “rosca política” y contó que conformó un equipo de trabajo especializado en liderazgo y en el análisis de las demandas sociales.
Según su interpretación, el electorado todavía busca alternativas por fuera de la política tradicional, aunque con experiencia suficiente para administrar el Estado.
“La sociedad quiere seguir probando outsiders, pero no vírgenes”, afirmó. “Que haya flexibilidad, que haya pragmatismo, que haya calle y que haya manejado una zapatería”, insistió.
Finalmente, sostuvo que el próximo presidente deberá combinar capacidad de decisión con sensibilidad para interpretar las dificultades de la población. “Necesitás dureza para el manejo, pero también necesitás empatía para el acompañamiento”, concluyó.