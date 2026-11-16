Melconian confirmó que será candidato a presidente y reclamó una reforma tributaria

Dijo que la continuidad institucional no necesariamente debe estar asociada a la permanencia de una misma figura en la Presidencia. “Viene el presidente Milei y vendrá el presidente del crecimiento, ¿cuál es el problema?”, preguntó. Incluso imaginó una sucesión de gobiernos con objetivos diferentes: después de una administración enfocada en la estabilidad, podría llegar otra dedicada al crecimiento y una posterior centrada en el desarrollo.