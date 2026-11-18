Hoy es el gran día. El concurso “Enseñame Tucumán” tendrá a sus ganadores después de meses de competencia, miles de estudiantes participantes y varias instancias de selección. Las tres parejas finalistas se enfrentarán en una última jornada que pondrá a prueba sus conocimientos sobre la historia, la geografía, la cultura y el deporte de la provincia. El premio que está en juego es el más esperado: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso ganador.
La gran final del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación se desarrollará desde las 19 en los estudios de LG Play. Las tres duplas buscarán quedarse con el título, en una competencia que combinará memoria, rapidez, capacidad de deducción y, sobre todo, trabajo en equipo.
Las representantes de cuarto año serán Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano. Por quinto año competirán Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Y por sexto año llegarán Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués.
La competencia tendrá tres bloques. En el primero, las parejas deberán enfrentarse a los juegos “¿Quién lo hizo?”, “Dato incorrecto” y “Recuerdo fotográfico”. La dupla que consiga imponerse en esa instancia pasará directamente a la definición final. Las otras dos tendrán una segunda oportunidad en un nuevo bloque, con los desafíos “Detectives de la Historia” y “Verdadero o Falso”. De allí surgirá la segunda pareja finalista.
En el último tramo, las dos parejas clasificadas volverán a enfrentarse en “¿Quién lo hizo?”, aunque con una modalidad diferente: habrá tres preguntas y todos los participantes deberán responder al mismo tiempo utilizando pizarras. La conducción estará a cargo de Carolina Servetto y Matías Auad.
Entre las finalistas de sexto año están Brisa y Mehilen, dos amigas que se conocen desde primer año y que comparten mucho más que el aula: la pasión por la historia, la dedicación al estudio y las ganas de demostrar hasta dónde pueden llegar.
Para ellas, la final de mañana representa la posibilidad de cumplir un objetivo que había quedado pendiente. El año pasado participaron del concurso, pero no lograron avanzar hasta esta instancia. Esta vez decidieron volver a intentarlo y llegaron a la definición.
El desafío tiene un significado especial para ellas. Las alumnas quieren representar a su escuela y mostrar que una institución de barrio también puede destacarse por su nivel educativo y por el talento de sus estudiantes.
La preparación para llegar a esta instancia demandó meses de estudio, encuentros los fines de semana y muchas horas de repaso. En ese recorrido tuvieron el acompañamiento de los profesores, quienes las ayudaron con resúmenes, preguntas y encuentros de estudio. El esfuerzo no fue menor. Ambas trabajan y deben organizar sus horarios entre las obligaciones cotidianas. Mehilen, además, entrena y se prepara para ingresar a la Policía. Por eso, buena parte de la preparación se trasladó a las noches y a las videollamadas.
“Desde que comenzó el concurso no sabemos lo que es dormir ocho horas. Mayormente estudiamos de noche”, cuenta Mehilen. La familia tampoco quedó al margen. La joven recuerda especialmente a su mamá, que se convirtió en una examinadora más: le hacía preguntas sobre los contenidos incluso durante las comidas y no le permitía tomarse una pausa sin antes repasar algún tema.
Más allá del resultado, la experiencia también les permitió recuperar la confianza en sus propias capacidades. Brisa quiere continuar sus estudios con el profesorado de Historia, una vocación que había perdido fuerza después de la experiencia del año pasado.
Última oportunidad
Hoy tendrán una última oportunidad para demostrar lo que aprendieron. Frente a ellas estarán otras dos parejas que también hicieron su propio recorrido para llegar a esta instancia.
Lucía Guerrero y Solana Palavecino -las primeras finalistas- destacaron el acompañamiento que recibieron durante la preparación y reconocieron: “nos tuvieron fe cuando nosotras no la teníamos”. Además de compartir el desafío académico, comenzaron juntas clases de ballet y encontraron en el concurso una oportunidad para animarse a nuevas experiencias y salir de su zona de confort. Entre promesas y mucha expectativa, esperan hoy cumplir el sueño de ganar el viaje.
Lo mismo anhelan Helena Brandán y Mía Candela Sierra González. Están ansiosas por esta instancia del concurso, el cual definieron como una oportunidad para aprender, compartir y superar nuevos desafíos. Consagrarse sería para ellas algo inigualable.