La preparación para llegar a esta instancia demandó meses de estudio, encuentros los fines de semana y muchas horas de repaso. En ese recorrido tuvieron el acompañamiento de los profesores, quienes las ayudaron con resúmenes, preguntas y encuentros de estudio. El esfuerzo no fue menor. Ambas trabajan y deben organizar sus horarios entre las obligaciones cotidianas. Mehilen, además, entrena y se prepara para ingresar a la Policía. Por eso, buena parte de la preparación se trasladó a las noches y a las videollamadas.