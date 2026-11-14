El camino hacia la gran final de Enseñame Tucumán: quiénes, cómo y cuándo disputarán el gran premio

Resumen para apurados
- Tres duplas estudiantiles disputarán el próximo miércoles 18 la final de Enseñame Tucumán en LG Play por un viaje a Carlos Paz para todo su curso.
- Las parejas de 4°, 5° y 6° año superaron tres semifinales sobre historia y cultura local en una edición récord con 312 escuelas y 4.584 participantes.
- El evento de LA GACETA y el Ministerio de Educación culminará premiando el saber provincial, consolidando el certamen como un clásico pedagógico de la región.
Nicolás Aráoz
LA GACETA
Después de tres semifinales, “Enseñame Tucumán” ya tiene a sus tres duplas protagonistas de la gran final: Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano; Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre; y Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Secundaria Juan Luis Nougués, son las parejas que competirán por el gran premio del certamen organizado por LA GACETA junto al Ministerio de Educación de Tucumán.
La definición se desarrollará el próximo miércoles 18 en los estudios de LG Play, donde las tres duplas volverán a poner a prueba sus conocimientos sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad tucumana. Esta vez no habrá otra instancia más: la pareja que logre imponerse se quedará con el título y con el premio mayor, un viaje a Carlos Paz para todo su curso.
Brisa y Mehilen son las últimas clasificadas. Las estudiantes de sexto año, representantes de la Escuela Secundaria Juan Luis Nougués, consiguieron el pase en la tercera y última semifinal de “Enseñame Tucumán”. Su clasificación completó el cuadro de la gran final. La pareja se impuso en la jornada destinada a los estudiantes de sexto año y consiguió el último boleto disponible para la definición, después de una competencia que reunió a cinco duplas de establecimientos de distintos puntos de la provincia.
Así terminó de cerrarse el camino de las semifinales. Primero fue el turno de cuarto año; después, de quinto; y finalmente llegó la instancia de sexto. Ahora deberán enfrentarse a las dos parejas que ya estaban esperando conocer a sus rivales.
Las primeras en llegar
Lucía Guerrero y Solana Palavecino fueron las primeras en conseguir su lugar en la gran final. Las alumnas de cuarto año de la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano se impusieron en una semifinal marcada por la paridad y los desempates.
La competencia comenzó con cinco parejas y puso a prueba los conocimientos de los estudiantes sobre protagonistas, acontecimientos y distintos aspectos de la historia tucumana. El nivel de respuestas fue tan parejo que la clasificación debió resolverse en instancias de desempate.
Finalmente, Guerrero y Palavecino lograron imponerse y se convirtieron en las primeras finalistas. Desde entonces, quedaron a la espera de conocer quiénes serían los representantes de quinto y sexto año que las acompañarían en la definición.
El segundo boleto
La segunda semifinal tuvo como protagonistas a los estudiantes de quinto año. Allí, Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, consiguieron el segundo pase a la gran final.
Las alumnas se destacaron por la precisión de sus respuestas y tuvieron una actuación prácticamente sin errores. Entre las consignas que resolvieron estuvo una relacionada con la Ciudad Sagrada de Quilmes, que identificaron desde la primera pista.
En el bloque final volvieron a marcar diferencias y acertaron consignas vinculadas con distintos episodios y personajes de la historia tucumana. Su actuación les permitió quedarse con el lugar reservado para quinto año y esperar, desde entonces, la definición de la última semifinal.
Un mismo objetivo
Ahora el tablero está completo. Lucía y Solana representan a cuarto año; Helena y Mía, a quinto; y Brisa y Mehilen, a sexto. Las tres llegan a la final después de superar sus respectivas semifinales y con un mismo objetivo: quedarse con el título de “Enseñame Tucumán”.
El certamen comenzó con una participación masiva de estudiantes de toda la provincia. Según se informó durante la primera semifinal, este año se inscribieron 312 escuelas y 4.584 estudiantes, casi el doble que en 2025. Los participantes atravesaron diferentes instancias eliminatorias y debieron estudiar contenidos relacionados con la historia, la geografía, el deporte y la identidad tucumana.
El miércoles, todo ese recorrido quedará concentrado en una última competencia. Las tres parejas volverán a los estudios de LA GACETA para enfrentarse en la gran final y buscarán quedarse con el Gran Premio: un viaje a Carlos Paz para todo el curso ganador. El premio es organizado por Siwar Travel e incluye actividades y excursiones para disfrutar junto a los compañeros.
Ya no quedan semifinales ni lugares por definir. Los nombres están confirmados y la final tiene a sus tres protagonistas. Solo falta conocer quién será la pareja que se imponga en la última jornada y se convierta en la campeona de la nueva edición de este certamen.
Cuarto, quinto y sexto año tendrán ahora un último desafío frente a los atriles. Esta vez, además del orgullo de representa sus escuelas, habrá un premio que todos podrán disfrutar juntos: el viaje a Carlos Paz.