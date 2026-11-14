El camino hacia la gran final de Enseñame Tucumán: quiénes, cómo y cuándo disputarán el gran premio

La definición se desarrollará el próximo miércoles 18 en los estudios de LG Play, donde las tres duplas volverán a poner a prueba sus conocimientos sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad tucumana. Esta vez no habrá otra instancia más: la pareja que logre imponerse se quedará con el título y con el premio mayor, un viaje a Carlos Paz para todo su curso.