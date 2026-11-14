Enseñame Tucumán: los chicos de sexto año y la idea de que “no hay revancha”

Resumen para apurados
- En noviembre, alumnos de sexto año definieron en LA GACETA su pase a la final de 'Enseñame Tucumán', bajo gran tensión por tratarse de su última chance.
- Las escribanas debieron revisar grabaciones por dudas reglamentarias, en un ciclo de LA GACETA y Educación que ya vio competir a cursos de cuarto y quinto.
- El certamen consolida el valor del estudio y el compañerismo, marcando el cierre de la etapa escolar y definiendo a las duplas que disputarán el título.
El juego se frenó y hubo que volver a mirar. En el estudio de LA GACETA, los chicos de sexto esperaban. Desde el control, Zulema Quinteros repasaba lo que acababa de pasar. ¿Se había equivocado alguien en la respuesta? Yasmín Petros Amado, la otra escribana de “Enseñame Tucumán”, aclara que la duda tenía que ver con las reglas del juego. Había que decidir cómo seguir. “Fueron los segundos más larguísimos de mi vida”, recuerda Zulema.
“Sentí que cambió un poco el clima con respecto a los dos programas anteriores”, admite Yasmín. Antes habían pasado los estudiantes de cuarto; después los de quinto. Ahora les tocaba a los de sexto jugar por un lugar en la final del concurso de LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia. Hay muchos premios en juego y una diferencia que Zulema había advertido al escuchar a quienes quedaban afuera. Los más chicos todavía podían decir “vuelvo el año”. ¿Y los que están por terminar la secundaria? “En los de sexto, no hay revancha”, reconoce.
A algunos chicos la ansiedad les ganó de mano. Zulema vio que levantaban las tarjetas de verdadero o falso antes de tiempo y hasta que presentaban las dos juntas. Varias chicas reconocieron después que les habían jugado en contra los nervios. Desde el control, donde siguió la competencia, la escribana tampoco estaba tranquila. “Tenía el corazón en la mano desde el comienzo”, dice.
En dos oportunidades, cuenta Yasmín, tuvieron que resolver cuestiones del reglamento. En la pausa que más recuerda Zulema, repasaron las imágenes una y otra vez. “Yo sentía literalmente el corazón en la garganta”, cuenta. La espera era difícil: querían que cada pareja tuviera la oportunidad de demostrar cuánto había estudiado y cuidar que las reglas fueran “iguales para todo el mundo”.
En una respuesta escrita se les había escapado a los participantes un error al tipear un nombre. Se entendía a quién se referían y se la dieron por correcta. Para Zulema, revisar, poder ver de nuevo y conversar la decisión con el equipo, le daba tranquilidad. El alivio terminó de llegar cuando se reanudó la ronda. Del otro lado estaban los chicos que habían tenido que esperar y que, según recuerda, tuvieron una madurez que la sorprendió.
Entre las parejas que jugaron esa tarde, a Yasmín le llamó la atención la calma de las dos chicas que consiguieron el pase a la final. Era la primera vez que les tocaba competir en el estudio. Una semana antes, al ver jugar a quinto, la docente había destacado la picardía que hacía falta para arriesgar una respuesta frente a las cámaras. Esta vez se quedó pensando en lo que vio en esas dos compañeras: “El conocimiento te da mucha seguridad”.
Zulema encontró la pista de dónde venía esa confianza cuando las escuchó hablar de la preparación. Habían estudiado en la escuela, fuera de la escuela y hasta de madrugada. Pero lo que más le gustó fue cómo se repartían los elogios. Según recuerda, una decía “mi compañera es promedio 10”. La otra contestaba “ella me ayuda”.
Alrededor de las parejas también pasaban cosas: las familias alentaban, un preceptor llevó su guitarra para acompañar a los chicos y hubo adultos a los que Zulema vio llorar. Al final, escuchó a una docente darles un consejo a sus alumnos: que estudiaran, que se prepararan y que pusieran su confianza en Dios. Entre tantas respuestas que le había tocado seguir con atención, esas palabras fueron de las que más le quedaron grabadas.
La clasificación
Para Yasmín, el momento cumbre llegó cuando la clasificación estaba definida. En la redacción de LA GACETA les acercaron el micrófono a los compañeros de las finalistas. Una chica casi se larga a llorar hablando de ellas. Otro compañero compartía la emoción. Después de un día largo, con preguntas, esperas y decisiones difíciles, lo que conmovió a la escribana fue escucharlos decir cosas lindas de las dos.
Reconoció ahí algo de los últimos días de la secundaria. Todavía ves a tus compañeros todos los días, queda la ilusión de irse de viaje juntos, pero ya sabés que dentro de poco cada uno va a tomar su camino. Zulema se acordó de un chico que había ido a hacerles el aguante a sus compañeras. Cuando habló de ellas, dijo que las admiraba. Y explicó qué hacían ahí los demás con una frase bastante más sencilla: “Las acompañamos y estamos”.