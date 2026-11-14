Enseñame Tucumán: los chicos de sexto año y la idea de que “no hay revancha”

“Sentí que cambió un poco el clima con respecto a los dos programas anteriores”, admite Yasmín. Antes habían pasado los estudiantes de cuarto; después los de quinto. Ahora les tocaba a los de sexto jugar por un lugar en la final del concurso de LA GACETA y el Ministerio de Educación de la Provincia. Hay muchos premios en juego y una diferencia que Zulema había advertido al escuchar a quienes quedaban afuera. Los más chicos todavía podían decir “vuelvo el año”. ¿Y los que están por terminar la secundaria? “En los de sexto, no hay revancha”, reconoce.