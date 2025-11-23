El Gobierno autorizó a otra aerolínea internacional a operar en Argentina: Plus Ultra ofrecerá vuelos a precios módicos entre Madrid y Buenos Aires

El Gobierno nacional autorizó este jueves a la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas a operar en el país, en el marco de la política de cielos abiertos impulsada por la gestión de Javier Milei. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial, donde se detalló que la compañía podrá realizar vuelos regulares y no regulares de pasajeros y cargas.