El Gobierno autorizó a otra aerolínea internacional a operar en Argentina: Plus Ultra ofrecerá vuelos a precios módicos entre Madrid y Buenos Aires

El Gobierno nacional autorizó este jueves a la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas a operar en el país, en el marco de la política de cielos abiertos impulsada por la gestión de Javier Milei. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial, donde se detalló que la compañía podrá realizar vuelos regulares y no regulares de pasajeros y cargas.
Plus Ultra operará la ruta Madrid–Buenos Aires
La Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía dio luz verde para que Plus Ultra explote la ruta Madrid – Buenos Aires (Ezeiza) y su regreso. Con esta incorporación, la aerolínea se suma a la oferta ya existente de Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, que actualmente cubren ese corredor aéreo.
El texto oficial de la disposición 40 establece: “Autorizar a la empresa de bandera española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a explotar servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada”.
La resolución fue firmada por el subsecretario del área, Hernán Gómez.
Cuándo comenzará a operar Plus Ultra y cuáles serán las tarifas
Desde el sitio web de la compañía española informaron que la ruta comenzará a funcionar el 23 de mayo de 2026, con tarifas promocionales que buscan competir en un mercado cada vez más amplio:
Desde 550 euros (US$633) ida y vuelta en clase económica, con equipaje incluido.
Desde 1550 euros (US$1786) ida y vuelta en clase ejecutiva.
Durante los primeros meses, Plus Ultra ofrecerá dos vuelos semanales. En julio de 2026, la frecuencia aumentará a cuatro vuelos semanales, según la demanda y la disponibilidad de flota.
Política de cielos abiertos: qué cambió en el sector aerocomercial
La llegada de nuevas aerolíneas responde a las modificaciones aplicadas desde diciembre de 2023. Entre los cambios más relevantes:
Derogación de la Ley 19.030: El DNU 70/2023 eliminó la norma que regulaba el transporte aéreo desde 1971, que obligaba a que los vuelos de cabotaje fueran realizados por aerolíneas nacionales, otorgando a Aerolíneas Argentinas la mitad de las operaciones.
Flexibilización del Código Aeronáutico: Se permitió que aviones y tripulaciones extranjeras operen en territorio argentino y que las tarifas sean fijadas libremente por las compañías, sin restricciones.
Fin del monopolio de Intercargo: En septiembre de 2024, la ANAC habilitó a seis empresas a brindar servicios de rampa y operaciones aeroportuarias, ampliando la competencia.
Eliminación de la obligación de usar Aerolíneas Argentinas: Organismos y empresas del Estado ya no están obligados a volar mediante la aerolínea estatal.
Plus Ultra: expansión en Sudamérica y vuelos más baratos a Madrid
La aerolínea española, fundada en 2011 y con base en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, proyecta para 2026 una flota superior a diez Airbus A330. Su plan de expansión incluye nuevos destinos en Latinoamérica y alianzas con aerolíneas de la región.
Su llegada al país se suma a la tendencia de mayor competencia en los vuelos entre Argentina y España, actualmente operados de forma directa por Iberia, Aerolíneas Argentinas y Air Europa, mientras que Avianca, Latam e Ita Airways conectan con escalas.
Una alternativa más económica para viajar a Europa
El desembarco de Plus Ultra también incluye tarifas competitivas: la empresa confirmó que venderá pasajes desde 467 euros por tramo para volar entre Buenos Aires y Madrid a partir de mayo de 2026. Estos valores se encuentran por debajo de los precios promedio de la ruta y buscan captar a un público que crece año tras año.
Con esta nueva autorización, la Argentina suma otro jugador al mercado aerocomercial internacional, amplía la competencia y refuerza la política de apertura del sector.