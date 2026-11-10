Los reyes de España participaron de la misa en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, participaron este martes en una misa funeral en homenaje a las 69 personas que murieron en el accidente ferroviario ocurrido en Urda. La ceremonia se realizó en la catedral de Santa María de Toledo, ante unos 1.500 fieles, entre ellos familiares de las víctimas, sobrevivientes y representantes del ámbito político.