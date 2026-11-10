Los reyes de España participaron de la misa en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda

Resumen para apurados
- Los reyes de España asistieron este martes a una misa en Toledo para homenajear a las 69 víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda.
- Ante 1.500 personas, se encendieron 69 velas en la catedral. Tras el oficio, Felipe VI y Letizia dedicaron 45 minutos a consolar a unos 150 familiares.
- El acto ratifica el apoyo institucional a los afectados por una de las peores tragedias de trenes recientes en el país, mientras avanza el duelo nacional.
Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, participaron este martes en una misa funeral en homenaje a las 69 personas que murieron en el accidente ferroviario ocurrido en Urda. La ceremonia se realizó en la catedral de Santa María de Toledo, ante unos 1.500 fieles, entre ellos familiares de las víctimas, sobrevivientes y representantes del ámbito político.
Vestidos de negro, los monarcas asistieron al oficio religioso celebrado por Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo y primado de España. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el encendido de 69 velas, una por cada persona fallecida en la tragedia.
Alrededor de 150 familiares participaron del homenaje, junto con integrantes del Gobierno y de la oposición. También estuvieron presentes el vicepresidente primero del Ejecutivo español, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.
El gesto de los reyes con los familiares de las víctimas
Al finalizar la misa, Felipe VI y Letizia se acercaron a los familiares y sobrevivientes para transmitirles sus condolencias. Durante casi 45 minutos, saludaron a cada uno de los alrededor de 150 asistentes afectados por el accidente, a quienes abrazaron y dedicaron palabras de consuelo.
El encuentro se desarrolló después de la ceremonia religiosa, celebrada en el histórico templo toledano, construido en el siglo XIII. La presencia de los monarcas fue uno de los gestos centrales del homenaje a las víctimas de una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años en España.