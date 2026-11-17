DESDE CÓRDOBA.- Una camiseta llevaba puesta. La otra, sostenida entre sus manos, representaba mucho más que un recuerdo. Álvaro Eduardo Monge había conseguido las firmas de los futbolistas de Costa Rica y no podía disimular su felicidad. No tenía una entrada para el partido frente a la selección argentina, pero había encontrado otra manera de sentirse cerca de los protagonistas. En Córdoba, donde la expectativa por el encuentro comenzaba a sentirse desde temprano, su historia reflejaba una identidad construida entre dos países y una pasión que no necesitaba elegir una sola bandera.