Entre dos selecciones y una misma pasión: la historia del argentino de raíces costarricenses que vivió una jornada especial en Córdoba
Álvaro Eduardo Monge nació en Argentina, pero heredó de su padre el amor por Costa Rica. Consiguió una camiseta firmada por los futbolistas centroamericanos y después se acercó al hotel Quórum para esperar a la Selección.
Resumen para apurados
- Álvaro Monge, argentino con raíces ticas, celebró en Córdoba la previa del amistoso entre Argentina y Costa Rica visitando a ambos planteles al no conseguir entradas para el partido.
- Hijo de padre costarricense, Monge logró que el plantel visitante firmara su camiseta y luego se sumó a los hinchas locales en el hotel del seleccionado argentino en Córdoba.
- El aficionado destacó la unión cultural del deporte y pidió que la Selección juegue más partidos en provincias del interior para democratizar el acceso del público a sus ídolos.
DESDE CÓRDOBA.- Una camiseta llevaba puesta. La otra, sostenida entre sus manos, representaba mucho más que un recuerdo. Álvaro Eduardo Monge había conseguido las firmas de los futbolistas de Costa Rica y no podía disimular su felicidad. No tenía una entrada para el partido frente a la selección argentina, pero había encontrado otra manera de sentirse cerca de los protagonistas. En Córdoba, donde la expectativa por el encuentro comenzaba a sentirse desde temprano, su historia reflejaba una identidad construida entre dos países y una pasión que no necesitaba elegir una sola bandera.
Álvaro nació en Argentina, pero su padre era costarricense. Ese vínculo familiar explica buena parte de su relación con el país centroamericano, donde reside su familia. Aunque nació de este lado del continente, conserva un profundo afecto por sus raíces paternas. Y cada vez que tiene la posibilidad de acompañar a Costa Rica, intenta hacerlo.
Esta vez, la oportunidad apareció con la visita del seleccionado centroamericano a Córdoba. Con su camiseta puesta, se acercó al hotel donde se hospedaban los futbolistas y consiguió algo que difícilmente olvidará: otra casaca con las firmas de los integrantes del plantel.
“Estoy muy contento de estar aquí, acompañando a Costa Rica en este encuentro con Argentina”, expresó a LA GACETA.
Pero su recorrido no terminó allí. Después de visitar a los futbolistas costarricenses, Álvaro se trasladó hasta el hotel Quórum, donde cientos de hinchas aguardaban la llegada de la Selección argentina. En medio de camisetas albicelestes y expectativas por ver a los campeones del mundo, su indumentaria costarricense ofrecía una postal diferente.
No era la primera vez que vivía una experiencia semejante. Según recordó, en 2015 también había tenido la oportunidad de acompañar a Costa Rica en un encuentro frente a Argentina. Aquella experiencia quedó guardada en su memoria y, años después, la presencia de ambos seleccionados en Córdoba le permitió renovar ese sentimiento.
Sin embargo, esta vez no podrá completar la jornada desde una tribuna. Intentó conseguir entradas, pero no tuvo éxito. Lejos de transformar esa situación en una frustración, prefirió valorar el encuentro con los jugadores.
“El hecho de haber ido al hotel y tener la camiseta firmada por todos los jugadores, para mí es como haber estado un poco más cerca. En otra oportunidad será”, señaló.
La conversación también dejó espacio para una reflexión sobre el fútbol argentino. Álvaro consideró que la convocatoria a los partidos de la Selección no debería analizarse únicamente a partir de la presencia o ausencia de Lionel Messi. Para él, también resulta importante ampliar las oportunidades de ver al equipo nacional fuera de los escenarios habituales.
“Argentina debería jugar en el interior también. Ir a provincias donde por ahí no juega tan seguido, como Tucumán. Creo que eso aumentaría un poco la convocatoria”, sostuvo.
Su jornada, de todos modos, ya tenía un recuerdo asegurado. Aunque no consiguió una entrada, pudo acercarse a los futbolistas de Costa Rica y después compartió con los hinchas argentinos la espera por sus ídolos.
Entre dos hoteles, dos selecciones y una camiseta cubierta de firmas, Álvaro encontró una manera particular de vivir el fútbol. Una que le permitió celebrar sus raíces costarricenses sin dejar de sentirse parte del país donde nació.