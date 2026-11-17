La Compañía Azucarera Los Balcanes emitió este martes un comunicado para informar sobre un cambio en su cúpula directiva. A través del escrito, la firma confirmó que Catalina Rocchia Ferro deja sus funciones como directora del Grupo.
En el texto, la empresa especificó que la decisión responde a "motivos estrictamente personales". Asimismo, la compañía expresó su agradecimiento por la gestión realizada durante el tiempo que estuvo al frente del cargo.
A partir de la fecha, las responsabilidades de dirección serán asumidas por el Directorio de la compañía y Gerencia General del grupo.
La salida, comunicada en declaraciones a LA GACETA, marca un quiebre en la conducción cotidiana de la firma fundada y presidida por su padre, Jorge Rocchia Ferro, donde la ejecutiva ocupaba un rol central en la gestión operativa, institucional y en las mesas de negociación del sector sucroalcoholero.
La salida se produce apenas cinco días después de que ella misma encabezara, junto con directivos de Case IH y Grupo Pueble, la presentación de 13 nuevas cosechadoras para ampliar a más de 60 máquinas el parque propio de la empresa.
En aquella oportunidad, la firma proyectó una molienda récord de 5 millones de toneladas de caña y el desarrollo de equipos impulsados a bioetanol, ratificando el perfil expansivo que caracterizó al grupo desde sus orígenes.
El comunicado completo
"Compañía Azucarera Los Balcanes informa que la Mg. Catalina Rocchia Ferro deja sus funciones como directora del Grupo por motivos estrictamente personales.
La compañía expresa su agradecimiento por el compromiso, la dedicación y la labor desarrollada durante los años en los que ejerció sus funciones.
A partir de la fecha, las responsabilidades de dirección serán asumidas por el Directorio de la compañía y Gerencia General del grupo.
Compañía Azucarera Los Balcanes S.A."