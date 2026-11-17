A qué se dedica Lolo Longinotti

El empresario tiene un perfil bajo y privado en los medios y redes sociales, pero elevado y avasallante en el mercado de la tecnología. Cuenta con aproximadamente tres décadas de experiencia en cargos directivos en empresas multinacionales. Entre sus proyectos figuran los inmobiliarios y agroindustriales como La Colina Golf & Polo Club, un club de golf y de campo cerca de Luján, y La Ensenada Polo Ranch, un proyecto de parquización diseñado por el estudio Thays de 182 lotes y dos macrolotes en las inmediaciones de Luján.