Resumen para apurados
- La prensa argentina vinculó sentimentalmente al empresario Lolo Longinotti con Juliana Awada esta semana, tras confirmarse el fin del matrimonio de ella con Mauricio Macri.
- Longinotti, de 57 años, cuenta con amplia trayectoria ejecutiva en marketing y tecnología, mientras Awada confirmó en enero su ruptura con Macri tras 15 años de relación.
- Pese a la falta de confirmación o desmentida oficial, el trascendido capta la atención mediática sobre la nueva etapa personal y el círculo íntimo de la exprimera dama.
La prensa bonaerense destacó una nueva figura supuestamente próxima al círculo más íntimo de Juliana Awada. Se trata de Lolo Longinotti, un empresario de 57 años que fue vinculado a la ex primera dama. La información fue publicada por el portal Muy Fuerte y replicada por las revistas Caras y Para Ti, donde se presentó un primer perfil de quien señalan como el nuevo compañero de Awada.
Longinotti es un destacado empresario del rubro del marketing. Como pasatiempos, incluyó en su vida el rugby en un paso por Alumni, el fanatismo por River Plate y la incursión en el golf, que forma parte de sus eventos profesionales y sociales. De momento, ninguno de los involucrados apareció para desmentir ni aseverar estas primeras versiones de romance que empezaron a circular el domingo 15 por la noche.
A qué se dedica Lolo Longinotti
El empresario tiene un perfil bajo y privado en los medios y redes sociales, pero elevado y avasallante en el mercado de la tecnología. Cuenta con aproximadamente tres décadas de experiencia en cargos directivos en empresas multinacionales. Entre sus proyectos figuran los inmobiliarios y agroindustriales como La Colina Golf & Polo Club, un club de golf y de campo cerca de Luján, y La Ensenada Polo Ranch, un proyecto de parquización diseñado por el estudio Thays de 182 lotes y dos macrolotes en las inmediaciones de Luján.
Pero sus fuertes son los negocios en marketing, publicidad y ventas. Allí se desempeña como Global Managing Director en empresas como EPAM Neoris, una compañía que se dedica a brindar servicios de ingeniería digital y consultoría. Lidera equipos de todo el mundo dedicados al marketing y trabaja sobre la forma en que los nuevos desarrollos tecnológicos pueden impactar en los negocios.
Trabajó también en empresas como PepsiCo Internacional, Philip Morris y AOL Time Warner y fue socio de Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi, una de las agencias más influyentes de Argentina e Iberoamérica entre 1999 y 2016.
La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
A fines de 2025, el matrimonio Macri-Awada llegó a su fin luego de 15 años de relación y una hija en común. Pese a la decisión, pudieron pasar las fiestas en familia para luego separarse definitivamente. Tras un inicio de relación veloz, la pareja se casó en noviembre de 2010. Así, Awada se convirtió en la tercera esposa del empresario, después de Ivonne Bordeu e Isabel Menditeguy.
El 12 de enero, Awada compartió una publicación en su cuenta de Instagram ratificando la separación. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, escribió y agradeció a sus seguidores por la compañía.